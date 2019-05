Volkswagen T-Cross ora con motore Turbodiesel quattro cilindri 1.6 TDI

T-Cross, City SUV più compatto della T-Family di Volkswagen, è ora disponibile col nuovo motore 1.6 TDI 95 CV e 250 Nm, in grado di garantire prestazioni e divertimento, ma con un occhio di riguardo per i consumi. Eccellente la capacità di carico

A distanza di un mese dal suo arrivo sul mercato italiano, la gamma della Volkswagen T-Cross si completa con l’introduzione del motore Turbodiesel quattro cilindri 1.6 TDI con catalizzatore SCR da 95 CV e 250 Nm, disponibile associato al cambio manuale a 5 rapporti o all’automatico DSG a 7 rapporti, nato per unire prestazioni versatili, consumi ridotti ed emissioni contenute. Entrambe le varianti possono essere guidate anche dai neopatentati. La T-Cross 1.6 TDI è offerta in promozione da 20.900 euroo.

Volkswagen T-Cross 1.6 TDI: per tutti e per tutti i giorni

Grazie alle sue dimensioni (4,11 metri di lunghezza) Volkswagen T-Cross 1.6 TDI è City SUV più compatto della T-Family, la gamma di SUV e crossover Volkswagen costituita inoltre da T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg. Il suo design distintivo, dal carattere forte, si sposa a proporzioni razionali che ne esaltano la praticità, soprattutto all’interno. La T-Cross garantisce un’ottima visibilità grazie alla posizione elevata dei sedili (597 mm davanti, 652 mm dietro) e ha un bagagliaio ai vertici della categoria, con volume che varia da 385 e 455 litri, grazie al divano posteriore che scorre di 14 centimetri e permette così di privilegiare lo spazio per i passeggeri o quello per i bagagli, secondo le necessità.

Il quattro cilindri 1.6 TDI SCR 95 CV con alimentazione a gasolio completa l’offerta di motori della T-Cross composta già dai due benzina turbo 1.0 TSI da 95 o 115 CV. Come quest’ultimo, anche il Turbodiesel può essere associato al cambio manuale oppure all’automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti, ideale per muoversi con il massimo comfort nel traffico cittadino. La T-Cross 1.6 TDI con cambio manuale raggiunge una velocità massima di 180 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi; stessa velocità massima per la variante equipaggiata con DSG, che invece impiega 12,5 secondi per coprire lo 0-100 km/h.

Prestazioni sì, quindi, ma con un occhio alle emissioni, sempre contenute grazie al catalizzatore SCR: secondo il metodo di omologazione WLTP, la T-Cross 1.6 TDI con cambio manuale consuma 5,3-5,5 l/100 km di carburante nel ciclo combinato ed emette 139-145 g/km di CO2. I valori per la variante DSG sono rispettivamente 5,5-5,7 l/100 km e 144-148 g/km. Pensata per una Clientela urbana, giovane e dinamica, la T-Cross 1.6 TDI può essere guidata anche dai neopatentati.

La gamma italiana della Volkswagen T-Cross si compie di tre allestimenti: Urban, Style e Advanced, caratterizzati da una dotazione di serie completa e da ampie possibilità di personalizzazione a partire dagli 11 diversi colori per la carrozzeria ed equipaggiamenti di sicurezza da categoria superiore. Ricca la dotazione di serie che prevede radio Composition Media con display da 8”, divano posteriore scorrevole, limitatore di velocità, rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con riconoscimento pedoni e funzione di frenata di emergenza City, assistente al mantenimento della corsia Lane Assist e sistema proattivo di protezione degli occupanti, oltre all’assistente di cambio corsia con rilevamento dell’angolo cieco Blind Spot Detection e all’assistente di uscita dal parcheggio Rear Traffic Alert. L’allestimento Style aggiunge, tra gli altri, volante multifunzione, cruise control adattivo ACC e cerchi in lega da 16″. L’allestimento Advanced offre anche i gruppi ottici anteriori a LED, strumentazione interamente digitale Active Info Display, mancorrenti sul tetto cromati e cerchi in lega da 17″. In opzione sono disponibili Tech Pack, Design Pack e pacchetti sportivi R-Line per esterni e interni.

Volkswagen T-Cross 1.6 TDI: quanto costa

La Volkswagen T-Cross 1.6 TDI è offerta in promozione da 20.900 euro.