Volkswagen T-Cross 2024 ordinabile in Italia con prezzi da 26.200 euro

Volkswagen apre l'ordinabilità in Italia del nuovo Volkswagen T-Cross negli allestimenti Life, Style ed R-Line e prezzi a partire da 26.200 euro. Sotto il cofano ci sono due motori turbo benzina da 95 e 115 CV.

L’arrivo del Volkswagen T-Cross 2024 segna un’evoluzione significativa nel segmento dei SUV compatti, offrendo agli appassionati di auto in Italia un’opzione rinnovata sia in termini di stile che di tecnologia. Il marchio tedesco riconferma la sua maestria nell’innovazione automobilistica introducendo la versione aggiornata del popolare modello, che si presenta con una veste tecnica ed estetica profondamente migliorata.

La casa automobilistica tedesca non si smentisce e impone nuovamente il proprio sigillo nel mercato italiano con il nuovo T-Cross, veicolo che ha già conquistato un vasto pubblico con oltre 100.000 clienti nel territorio nazionale.

L’esterno del nuovo restyling si distingue per l’adozione di fari a LED e di gruppi ottici posteriori a LED, ora di serie, che rifiniscono il design esclusivo del SUV. Internamente, gli utenti possono apprezzare una plancia ridisegnata con materiali di alta qualità e la più recente generazione di sistemi di infotainment, elevando ulteriormente l’esperienza di guida.

Nonostante le novità, il nuovo Volkswagen T-Cross mantiene l’ampio e flessibile spazio interno che lo ha reso popolare, continuando a rispondere alle esigenze di spaziosità e versatilità. Il costruttore tedesco ha inoltre arricchito l’equipaggiamento di serie, facendo leva sull’enorme successo di vendita del modello, con circa 1,2 milioni di unità vendute in tre anni.

Le prime consegne partiranno all’inizio del 2024

In Italia, il prezzo di partenza del nuovo facelift è di 26.200 euro, con le consegne previste per il primo trimestre del 2024. Questo modello arriva sul mercato con due motori turbo benzina TSI da 1 litro con potenze di 95 e 115 CV, quest’ultimo disponibile anche con un cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti. La gamma di allestimenti comprende la versione Life e le più esclusive Style e R-Line, quest’ultima con un’estetica più dinamica.

A tutto questo si aggiungono tre nuove colorazioni per la carrozzeria: Grape Yellow, Clear Blue metallizzato e Kings Red metallizzato, che permettono una personalizzazione ulteriore e un tocco di originalità in più al nuovo T-Cross.

Con un approccio all’avanguardia, la casa automobilistica tedesca ha posto un’enfasi particolare sull’elevazione degli standard di comfort e qualità nell’abitacolo del nuovo SUV compatto, realizzando interni rinnovati dove ergonomia e intuitività si fondono in un ambiente raffinato.

Rivestimenti morbidi hanno trovato la loro collocazione strategica nelle superfici più toccate e visibili come la plancia e i pannelli delle portiere, assicurando una percezione di qualità superiore al tatto.

Due versioni di Digital Cockpit tra cui scegliere

Il salto qualitativo del Volkswagen T-Cross 2024 si manifesta con la digitalizzazione avanzata della strumentazione di bordo. L’allestimento Life presenta un Digital Cockpit da 8 pollici mentre le versioni Style ed R-Line sono equipaggiate con il Digital Cockpit Pro da 10.25 pollici, offrendo una visibilità e una gestione dei dati di viaggio senza precedenti.

Questa rivoluzione digitale è accompagnata dall’App-Connect wireless disponibile sin dall’allestimento Life e da una nuova configurazione dello schermo per l’infotainment, disponibile in due dimensioni: 8 pollici di serie e 9.2 pollici come optional.

I due display touch, posizionati strategicamente a sbalzo sulla plancia, si integrano perfettamente con il Digital Cockpit, elevando il design interno e ottimizzando l’ergonomia per il conducente. Il volante multifunzione è una novità che aggiunge un tocco di classe e funzionalità.

Propone una capacità di carico fino a 1281 litri

Per quanto riguarda la spaziosità, il T-Cross 2024 conferma la sua vocazione di SUV pratico e modulare. Può comodamente accogliere fino a cinque passeggeri, con un sedile posteriore scorrevole longitudinalmente di 140 mm che massimizza lo spazio e la versatilità.

Il vano bagagli si adatta a svariate necessità, offrendo una capacità variabile da 385 a 455 litri se riempito fino all’altezza dei sedili posteriori mentre, abbattendo i sedili in configurazione 60:40, si ottiene una superficie di carico piatta che può estendersi fino a 1281 litri.

Il dettaglio che fa la differenza per chi necessita di caricare oggetti lunghi è rappresentato dallo schienale del sedile passeggero anteriore, ribaltabile di serie a partire dalla versione Life, creando un piano di carico continuo che arriva a 2398 mm di lunghezza.

Non è finita qui poiché il marchio tedesco ha incrementato la capacità di traino fino a 75 kg, un dettaglio non trascurabile che pone il nuovo restyling in una posizione di vantaggio per chi necessita di trasportare carichi pesanti come le e-bike, sempre più popolari in Italia.

L’aggiornamento tecnico si traduce in un incremento di 20 kg rispetto al modello precedente, conferendo al nuovo VW T-Cross la possibilità di gestire un carico maggiore sul giunto sferico rimovibile, disponibile come optional. Tale caratteristica risulta fondamentale per gli utilizzatori che prediligono il traino di rimorchi di notevole peso, aumentando significativamente il range di utilizzo del veicolo.

Grande attenzione alla sicurezza

Al di là delle sue capacità di traino, il nuovo Volkswagen T-Cross 2024 si distingue per l’introduzione del Travel Assist, un sistema avanzato che promette un livello superiore di comfort di guida. Disponibile già a partire dall’allestimento Life, questo sistema di assistenza alla guida rende il modello aggiornato particolarmente attento e capace nel gestire autonomamente la velocità in risposta alle condizioni di traffico, integrando azioni di accelerazione e frenata.

Il sistema Travel Assist, operativo nei limiti della sua configurazione, include la regolazione automatica in presenza di limiti di velocità, garantendo un controllo del veicolo che si adatta in modo intelligente al contesto viario. In sinergia con il Lane Assist, mantiene la vettura stabilmente al centro della corsia e, se abbinato al cambio DSG, può gestire senza interventi manuali le situazioni di traffico stop-and-go.

Il modello 2024 non rende il T-Cross solo un ingresso alla gamma VW, ma si presenta come un concentrato di tecnologia e comfort. La nuova versione sfoggia, in dotazione standard, un’illuminazione avanzata con fari e gruppi ottici posteriori a LED, elevando gli standard di visibilità e design. Non si tratta solo di una questione estetica: la tecnologia LED assicura un’efficienza luminosa superiore con un minor consumo energetico.

Il cuore tecnologico del VW T-Cross 2024 è rappresentato da un cockpit digitale avanzato. Con uno schermo da 8 pollici, l’innovativa strumentazione digitale Digital Cockpit diventa il centro nevralgico delle informazioni per il conducente mentre il sistema di infotainment, dotato di un display touch flottante anch’esso da 8 pollici, offre una connettività senza precedenti.

In Italia, il SUV compatto consolida il proprio appeal grazie a funzionalità che migliorano l’esperienza di guida, come il Park Assist, che facilita le manovre di parcheggio sia anteriore che posteriore. Inoltre, l’esperienza al volante si arricchisce con i cerchi in lega Nottingham da 16”, che combinano stile e prestazioni dinamiche.

La sicurezza è un caposaldo per il produttore tedesco, come dimostra la gamma di ADAS del suo nuovo veicolo. Il pacchetto include sistemi di assistenza come il Front Assist con frenata di emergenza e il Travel Assist. Quest’ultimo integra il cruise control adattivo e l’assistente al mantenimento della corsia Lane Assist, rendendo i viaggi più sicuri e meno faticosi.

Sotto il cofano ci sono solo motori a benzina

Sotto il cofano, l’allestimento Life vanta entrambe le motorizzazioni TSI da 1 litro, offrendo una scelta che non sacrifica le prestazioni alla praticità, inclusa l’opzione del cambio DSG. Nel mercato italiano, questo prodotto si pone come un’opzione raffinata e sportiva grazie alle sue versioni top di gamma: Style e R-Line. I due allestimenti rappresentano il massimo in termini di eleganza e vigore, ciascuna con caratteristiche distintive che ne esaltano il design e le prestazioni.

Il Volkswagen T-Cross Style 2024 esibisce un lusso distinguibile attraverso la selezione di materiali interni di alta qualità e dettagli estetici raffinati, mirando a un pubblico che apprezza l’eleganza senza tempo. Al contempo, il Volkswagen T-Cross R-Line 2024 affonda le sue radici nello spirito sportivo, con elementi interni e design esterno R-design che sottolineano la potenza e la dinamicità che VW vuole comunicare con questa versione.

Entrambe le configurazioni vantano di serie cerchi in lega da 17” con design esclusivi (Manila per la Style e Valencia per l’R-Line) che non solo arricchiscono l’aspetto visivo ma migliorano anche la sensazione di guida.

Ulteriori equipaggiamenti, quali vetri posteriori oscurati, illuminazione interna avanzata a LED, sedili anteriori con regolazione lombare e cruscotto digitale Digital Cockpit Pro da 10.25 pollici, enfatizzano il connubio tra comfort e tecnologia che il marchio tedesco si impegna a fornire.

Inoltre, l’allestimento Style si distingue per i fari anteriori a LED IQ.LIGHT Matrix, che introducono nel segmento un tocco di classe superiore grazie alle loro funzionalità innovative come il cornering e la luce all-weather.

Un’altra novità nella gamma del T-Cross di Volkswagen è la presenza di listelli luminosi che uniscono i fari anteriori a quelli posteriori, conferendo un aspetto unico sia di giorno che di notte, oltre al design 3D dei fari posteriori e agli indicatori di direzione con effetto dinamico.

Da non trascurare sono le nuove animazioni luminose che accolgono e salutano con un tocco di personalità non appena si avvicina o si allontana dal veicolo. Per ciò che concerne le prestazioni, Style e R-Line condividono il propulsore TSI 1.0 da 115 CV, che promette un’esperienza di guida vivace e reattiva, disponibile sia con cambio manuale che con la trasmissione automatica DSG.

I potenziali acquirenti del T-Cross 2024 potranno beneficiare dell’esclusivo Tech Pack, un’opzione che arricchisce l’esperienza di guida su ciascuno dei tre allestimenti disponibili. A fronte di un incremento di 800 euro sul prezzo base, il pacchetto offre caratteristiche allettanti come la retrocamera, il sistema di accesso e avviamento senza chiave Keyless e il climatizzatore automatico bizona Climatronic touch.