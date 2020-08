Volkswagen: tutte le offerte di agosto grazie agli incentivi auto

Per il mese di agosto gli incentivi statali e il Progetto Valore Volkswagen rendono le offerte riservate a Golf, Polo, e-Up!, T-Cross e T-Roc ancora più interessanti

L’inizio di agosto ha portato una grande novità che in tanti attendevano: ci riferiamo al famoso “ecobonus” che facilita l’acquisto di una nuova automobile grazie all’intervento degli incentivi statali, ai quali si possono aggiungere gli aiuti economici previsti direttamente dalle Case costruttrici di un particolare modello. Tra queste un posto è occupato sicuramente dal Gruppo Volkswagen, in prima linea con le sue offerte dedicate ad alcune delle vetture più richieste dagli italiani (e non solo): Golf 8, Polo, l’elettrica e-Up!, il city SUV T-Cross e il crossover T-Roc.

La formula utilizzata dal marchio tedesco per le sue iniziative commerciali è quella del PVV, acronimo di “Progetto Valore Volkswagen”: si tratta di un piano a lungo termine di 36 mesi che prevede innanzitutto il rimborso delle prime tre rate mensili volte al finanziamento di un nuovo veicolo entro una settimana dal pagamento, oltre alla garanzia della manutenzione ordinaria dell’auto scelta e a un’assicurazione a tutela della propria salute attraverso i Volkswagen Financial Services. Questa, nello specifico, prevede un’indennità di 100 Euro al giorno per un massimo di sette giorni in caso di ricovero ospedaliero da infortunio o malattia e, in aggiunta, un ulteriore importo di pari valore a titolo d’indennità da convalescenza.

Tornando alle offerte promosse dal Gruppo Volkswagen, queste mettono in campo gli ecoincentivi statali per l’acquisto di tutte quelle auto con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, pari a 1.500 Euro in caso di rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni e con classe di omologazione fino a Euro 4 (750 Euro senza rottamazione), assieme a una serie di sconti aggiuntivi proposti direttamente dal brand tedesco. Un esempio? Se si sceglie una ibrida plug-in come la Passat Variant GTE o la nuova city car elettrica e-Up! si può ottenere un bonus pari rispettivamente a 4.500 e 8.000 Euro.

Tutte le altre offerte, invece, sono elencate qua sotto a seconda del modello preso in considerazione: