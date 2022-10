Volkswagen T-Roc e T-Cross: a ottobre il Tech Pack è incluso nel prezzo

La promozione di Volkswagen su T-Roc e T-Cross vale per gli allestimenti Style e R-Line e garantisce uno sconto a listino di quasi 1.300 Euro

Per il mese di ottobre il marchio Volkswagen ha preparato un’allettante promozione riservata a due dei suoi modelli più venduti nel segmento SUV e crossover, la T-Roc e la T-Cross: chi deciderà di acquistare uno dei due negli allestimenti Style e R-Line riceverà il Tech Pack in omaggio, per un risparmio che arriva fino a 1.285 Euro e che sarà possibile “toccare con mano” nel weekend dei Tech Days del 22-23 ottobre, quando le concessionarie organizzeranno i porte aperte in tutta la penisola italiana.

Nel caso della T-Cross Style, il Tech Pack include l’integrazione smartphone senza fili App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto, i fari fendinebbia e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot. Passando alla T-Roc sempre in allestimento Style, invece, saranno compresi nel prezzo la videocamera posteriore Rear View, il sistema di apertura, chiusura e avviamento senza chiavi Keyless e i comandi vocali per il sistema d’infotainment. Passando alla T-Roc R-Line, infine, il Tech Pack aggiunge alla dotazione precedente la telecamera Rear View, il sistema Keyless e il climatizzatore automatico bizona Climatronic.

Quanto ai prezzi, grazie al programma Progetto Valore Volkswagen la Nuova T-Cross in allestimento Style con motore 1.0 TSI da 95 cavalli può essere acquistata con 35 rate mensili da 239 Euro più anticipo di 4.500 Euro, mentre la T-Roc R-Line con motore 1.0 TSI da 110 CV è offerta con la stessa formula a 299 Euro al mese e anticipo di 6.000 Euro.