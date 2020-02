Volkswagen: la T-Family al completo alla prima edizione di Cavalli a Roma

In occasione della prima edizione della fiera equestre Cavalli a Roma, Volkswagen metterà in bella mostra le nuove T-Cross, Touareg e Tiguan Allspace con Trailer Assist

Dal 13 al 16 febbraio nella nostra Capitale prenderà il via la prima edizione della fiera Cavalli a Roma, una kermesse equestre dedicata ad appassionati, sportivi, allevatori e operatori del settore. Organizzata da Veronafiere, questa manifestazione diventerà il momento propizio per Volkswagen di mostrare la propria T-Family, gamma di SUV e crossover che, in questa occasione, sarà rappresentata dalla T-Cross, dall’ammiraglia Nuova Touareg e dalla Tiguan Allspace.

Oltre a toccare con mano questi tre modelli della Casa tedesca, il pubblico di Cavalli a Roma potrà saggiare anche le potenzialità dell’assistente alle manovre con rimorchio Trailer Assist: si tratta di un dispositivo di aiuto pensato per tutti coloro che necessitano di trasportare del materiale attraverso un rimorchio e che, in questo caso, diventerà particolarmente utile per tutti gli appassionati e i professionisti dell’equitazione.

VOLKSWAGEN: L’AMMIRAGLIA SI DISTINGUE

Mentre il mondo dell’automotive è in attesa della nuova versione della Tiguan Allspace, attesa per il Salone di Ginevra, e può contare sulle nuove motorizzazioni della T-Cross, tutti gli occhi sono puntati sull’ammiraglia di casa Volkswagen: la Nuova Touareg. Ciò che cattura l’attenzione, oltre alla sua presenza imponente da SUV di punta della sua categoria, è la tecnologia che mette a disposizione del pilota: grazie all’interfaccia digitale Innovision Cockpit e ai sistemi di assistenza alla guida il comfort e la sicurezza in ogni condizione sono assicurati.

Tra le altre sue caratteristiche peculiari spiccano anche le sospensioni pneumatiche ad aria, le ruote posteriori sterzanti e la stabilizzazione adattiva del rollio, assieme alla trazione integrale permanente 4MOTION che permette di trainare senza problemi qualsiasi rimorchio fino a 3,5 tonnellate. Il gancio traino in dotazione, tra l’altro, può essere estratto oppure nascosto con la semplice pressione di un pulsante sul cruscotto.

VOLKSWAGEN: TUTTO PIU’ FACILE CON IL TRAILER ASSIST

Cavallo di battaglia di Volkswagen alla kermesse equestre di Roma sarà, ovviamente, il Trailer Assist, dispositivo di assistenza alle manovre con rimorchio che può essere installato sui tre modelli presenti in questa tre giorni capitolina ma anche sulla Golf, sulla Touran e sulla Nuova Passat.

Il Trailer Assist può contare innanzitutto sul Park Assist per misurare lo spazio di parcheggio attraverso sensori ad ultrasuoni, che impartiscono input precisi sulla direzione da prendere, sulla telecamera per la retromarcia Rear View, che valuta in ogni momento l’angolo di inclinazione del rimorchio, e sul servosterzo elettromeccanico, con angolo di sterzata impostato automaticamente dalla vettura. Completano il pacchetto i comandi di regolazione degli specchietti posizionati sul lato guidatore e il display sulla plancia multifunzione, che identifica i sistemi di assistenza attivati.

Il funzionamento del Trailer Assist è molto semplice: quando viene inserita la retromarcia, il Park Assist viene attivato automaticamente e al pilota viene consigliata la regolazione degli specchietti e l’angolo di sterzata più appropriato per effettuare la manovra. In presenza del rimorchio viene anche visualizzato l’angolo di quest’ultimo rispetto alla vettura. A questo punto il guidatore sceglie l’angolo di inclinazione per effettuare la retromarcia (fino a 75°) e se il rimorchio si trova esattamente nella direzione desiderata, è sufficiente tirare indietro l’interruttore degli specchietti. Il resto lo farà l’elettronica della vettura senza altri interventi manuali da parte dell’utente.