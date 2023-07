Volkswagen T-Cross 2024: svelato il nuovo restyling del SUV compatto

Il nuovo Volkswagen T-Cross porta con sé diverse novità interessanti come i nuovi fari IQ.Light LED Matrix e i nuovi fanali a LED. Sarà offerto negli allestimenti Life, Style ed R-Line e con motori TSI.

Volkswagen ha presentato il nuovo restyling del Volkswagen T-Cross, che porta con sé un design rinnovato, degli equipaggiamenti di serie migliorati, delle nuove caratteristiche tecnologiche e degli interni di maggiore qualità e di nuova concezione. I preordini dovrebbero iniziare nel corso del quarto trimestre del 2023.

Con una media di 300.000 unità prodotte all’anno, il T-Cross è attualmente una delle Volkswagen di maggior successo a livello mondiale. Basti pensare che viene venduto anche al di fuori dell’Europa con i nomi di Tacqua e Taigun. In soli quattro anni, questo veicolo ha conquistato una posizione di leadership tra i SUV compatti e già circa 1,2 milioni di persone lo hanno scelto.

Tre nuove colorazioni per l’esterno

Esternamente, il Volkswagen T-Cross 2024 si riconosce immediatamente grazie al nuovo design adottato sia anteriormente che posteriormente. Notiamo nuovi fari a LED integrati, nuovi DRL a LED e nuovi gruppi ottici posteriori sempre a LED.

I fari anteriori dispongono della tecnologia IQ.Light LED Matrix e vengono offerti per la prima volta sul T-Cross. È stata aggiornata anche la palette colori con l’introduzione di tre nuove tonalità: Grape Yellow, Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic.

Quadro strumenti digitali di serie su tutti gli allestimenti

Per quanto riguarda l’abitacolo, il nuovo T-Cross ora dispone di un display touch da 8 pollici di serie per il sistema di infotainment nella versione standard mentre quella top di gamma ha uno schermo da 9.2 pollici. In aggiunta, tutte le varianti del modello ora propongono di serie un quadro strumenti digitale.

Anche il cruscotto è stato completamente riprogettato in quanto adesso presenta materiali di qualità superiore. Lo stesso vale per i rivestimenti delle portiere anteriori negli allestimenti Style ed R-Line. Di serie abbiamo il climatizzatore manuale mentre come optional c’è quello automatico Air Care Climatronic con cursori touch retroilluminati.

Fino a 1281 litri di capacità di carico

Il T-Cross 2024 propone tanto spazio a bordo per un massimo di cinque persone, un divano posteriore che può essere spostato di 140 mm e un vano bagagli estremamente flessibile. Quando tutti i sedili sono occupati, il SUV compatto propone una capacità compresa tra 385 e 455 litri. Abbattendo i sedili posteriori, invece, è possibile raggiungere una capacità massima di 1281 litri.

A partire dall’allestimento Life, il sedile del passeggero anteriore può essere ripiegato, proponendo una lunghezza dell’area di carico di 2398 mm.

Il Volkswagen T-Cross 2024 è uno dei pochi veicoli del suo segmento a proporre come optional il Travel Assist per avere un maggiore controllo longitudinale e laterale. Troviamo anche il Lane Assist e il DSG con stop-and-go.

Life, Style ed R-Line saranno le versioni disponibili

La versione entry-level propone di serie nuovi fari a LED, nuovi fanali a LED, telecamera multifunzione, Dynamic Road Sign Display, Digital Cockpit e nuovo display per l’infotainment. L’allestimento Life aggiunge nuovi cerchi in lega da 16” e volante multifunzione in pelle. Al top della gamma troviamo le varianti Style per una maggiore eleganza ed R-Line con inserti sportivi.

Sotto il cofano si celano gli ultimi motori TSI sviluppati dalla casa automobilistica tedesca che assicurano una maggiore efficienza. In seguito all’apertura dei preordini, il nuovo T-Cross arriverà nelle concessionarie nel corso del primo trimestre del 2024. Al momento non abbiamo ancora informazioni sui prezzi.