Tesla Model 3 by Vorsteiner: modifiche estetiche a profusione

Vorsteiner, preparatore tedesco, ha messo le mani su una Tesla Model 3 rivista nell'estetica e nelle appendici aerodinamiche ma non nel powertrain

Auto elettriche sempre più protagoniste anche nel mondo del tuning. Lo dimostra la Tesla Model 3 preparate dall’elaboratore Vorsteiner, che ha dato alla vettura elettrica il nome di Volta. Le principali modifiche che caratterizzano questa Model 3 riguardano l’assetto e l’aerodinamica, mentre il powertrain elettrico non è stato modificato in alcun modo.

La Tesla Model 3 di Vorsteiner è dotata di minigonne, splitter anteriore, diffusore posteriore e spoiler anch’esso posteriore. Tutti questi elementi sono stati realizzati in fibra di carbonio, mentre i cerchi in lega forgiati possono essere da 19, 20 o 21 pollici e hanno una finitura nera. Gli pneumatici sportivi sono Michelin. I dati sulla riduzione dell’altezza da terra e sull’impianto frenante non sono invece stati resi noti.

Vorsteiner da sempre adora elaborare vetture lussuose, principalmente tedesche come BMW, Audi e Mercedes, ma con questa Tesla ha fatto un lavoro davvero egregio e non eccessivo, interessante ma tutto sommato sobrio.