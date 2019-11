Tesla Model 3 primo taxi elettrico di New York City

Tesla Model 3 è statta approvata come primo taxi 100% elettrico della città di New York City. I primi taxi Tesla circoleranno già nelle prossime settimane

Tesla Model 3 alla conquista di New York City. Niente paura, non si tratta di un’invasione di auto a guida autonoma in stile Transformers, bensì dell’approvazione dell’utilizzo di Model 3 come taxi giallo da parte della Commissione Taxi & Limousine della Grande Mela. La conferma arriva direttament dal Allan Fromberg, addetto stampa di Taxi & Limousine, il quale ha dichiarato: “Tesla Model 3 è stata effettivamente approvata per l’uso come taxi nelle strade New York”.

Tesla diviene quindi l’unico veicolo elettrico presente nell’elenco delle auto approvate ufficialmente come taxi della città di New York. La berlina elettrica della Casa fondata da Elon Musk va dunque ad affiancare auto e veicoli ecologici quali Chrysler Pacifica Hybrid, Ford Fusion Hybrid, Hyundai Sonata Hybrid, Lexus RX 450h e Chevrolet Malibu Hybrid.

Per diventare taxi di NYC, un veicolo deve completare il processo di certificazione e ispezione dell’hacking TLC. Avendo completato questo scrupoloso progetto, Tesla Model 3 dovrebbe debuttare dunque come taxi di New York già nelle prossime settimane.