Una nonna di 83 anni guida quotidianamente la sua Tesla Model 3

Una donna di 83 anni, tale Eileen, come nuova auto ha deciso di scegliere la berlina elettrica Tesla Model 3. Eileen ha rilasciato un'intervista nella quale spiega le motivazioni della sua scelta

La Tesla Model 3, negli anni precedenti la sua commercializzazione e in questi primi mesi di vita, è stata apprezzata principalmente da appassionati di motori di sesso maschile. La cosa non sorprende, ma al modello della Casa fondata da Elon Musk non mancano le estimatrici femminili. Una di queste è l’83enne Eileen, che guida da ben 68 anni, da quando ne aveva solamente 15. La sua prima auto fu una Ford Victoria del 1953.

Nel corso della sua vita la vispa signora ha avuto solamente 9 auto, e l’ultima l’ha cambiata solamente perché le risultava difficile trovare pezzi di ricambio a buon mercato. Conscia dell’arrivo sul mercato di tanti modelli elettrici, Eileen ha deciso di acquistare un’auto totalmente green e di dare una svolta alla propria vita di automobilista. La signora ha infine optato per una Tesla Model 3, berlina elettrica che la donna ha scelto di colore bianco.

Il video, che trovate di seguito, vi potrebbe dare una nuova prospettiva sul mercato emergente delle auto elettriche.