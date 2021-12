Idee regalo Natale 2021 per automobilisti: per feste a tutto gas!

Manca poco a Natale e questi sono gli ultimi giorni per comprare i regali: ecco alcune idee per stupire i vostri amici automobilisti!

Anche quest’anno ci siamo: Natale è ormai alle porte ed è giunto il momento di godersi le festività con la propria famiglia e i propri amici! Cosa c’è di meglio, quindi, di mettersi vicino all’albero e di scartare il proprio regalo? Gli appassionati di automobili, in questa occasione, si aspettano sicuramente qualcosa di speciale e in tema con il loro più profondo interesse verso il mondo delle quattro ruote, ed è per questo motivo che vogliamo proporvi alcune idee “last minute” per lasciare tutti a bocca aperta!

Iniziamo dai libri: i fan di marchi prestigiosi come Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini e Porsche sono anche affascinati dalla storia di queste vetture e quindi questa è la condizione perfetta per regalare loro l’opportunità di approfondire le conoscenze con una bella monografia o un manuale dedicato. Vi possiamo consigliare quello sulla mitica Lancia Delta HF Integrale (di Werner Blaettel), o in alternativa l’opera sulla Casa del Biscione del nostro Maurizio Tabucchi… alla quale si potrebbe aggiungere il volume “L’Automobile Italiana” di Otto Grizzi, perchè no?

Se sapete, invece, che il vostro amico automobilista non è un grande lettore, allora forse è il caso di spostare l’attenzione verso qualche gadget sfizioso: che ne dite di un portachiavi su misura? L’azienda K&Y Fob di Monza, per esempio, li produce completamente personalizzati in base alle esigenze del singolo cliente e con prezzi decisamente vantaggiosi (qui il loro sito ufficiale). Altrimenti un orologio da polso: qui la scelta è davvero variegata e spazia tra marchi famosissimi quali Tag Heuer, Hublot (in collaborazione con Ferrari) e Porsche Design: se non avete problemi di “budget”, allora questo sarà sicuramente un regalo davvero azzeccato!

Vi diamo un altro consiglio: gli appassionati di automobili, di solito, hanno l’abitudine di acquistare i modellini delle loro vetture preferite… quindi un bel kit della LEGO potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi. Di recente ve ne abbiamo presentati parecchi e, tra gli altri, vi proponiamo le Porsche 911 Turbo e Targa, la splendida Ferrari 488 GTE AF Corse, la Fiat 500 storica in colorazione “Baby Blue” e l’ultima arrivata, la Toyota GR Supra.

I fan delle quattro ruote, però, tengono dentro di sè anche un segreto nascosto… un sogno che avrebbero voluto far diventare realtà: diventare piloti di auto da corsa. Se anche voi conoscete qualcuno che nutre questa ambizione, allora è il caso di renderlo finalmente felice prima con un bel corso di guida sicura (come quelli della BMW Driving Experience) e poi con un pacchetto completo proposto, per esempio, dalla Puresport di Correzzana (in provincia di Monza).

Sul loro sito ufficiale è possibile allestire il vostro regalo scegliendo la pista dove girare (Monza, Imola, Franciacorta, Vallelunga…) e anche la vettura, spaziando tra alcune delle supercar italiane più famose (Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracán e Porsche 911 GT3) a cui si aggiungono diverse monoposto, dalle Formula 3 alle Formula Renault… fino alle Formula 1! Una cosa è certa: con un dono del genere il vostro amico salterà di gioia come un bambino!