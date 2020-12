Natale 2020: quale regalo per i fan delle quattro ruote?

Se siete a corto di idee nel fare un regalo a un appassionato di automobili, ecco in vostro soccorso le idee proposte da Bentley, Lamborghini, Peugeot, Sparco e, perchè no, anche Lego con i suoi modelli a mattoncini

Come ogni anno si stanno avvicinando le festività natalizie: un periodo particolarmente atteso da tutti noi, che in questo 2020, tuttavia, avrà un significato ancora più particolare, vista l’emergenza Coronavirus che ancora imperversa non solo in Italia, ma anche in Europa e negli altri continenti. La voglia di “normalità” è tanta e per questo motivo è giusto trovare tempo ed energie per i tradizionali regali di Natale, simbolo oggi più che mai di quella aggregazione e condivisione sociale che, in questa difficile annata, sta venendo sempre di più a mancare.

Tenendo buona la lista che vi abbiamo proposto l’anno scorso, nella quale abbiamo creato una speciale Top 10 degli accessori che non devono mancare nell’abitacolo di un automobilista, oggi vi presentiamo una serie di doni un po’ particolari, sempre a tema motori ma che spaziano tra alcuni gadget essenzialmente funzionali alla vita di tutti i giorni ad altri più squisitamente eleganti e belli da vedere, magari da conservare sulla mensola come piccolo omaggio a una vettura speciale a cui riserviamo un posto privilegiato nel nostro cuore.

Iniziamo dalla proposta firmata Bentley: quest’anno il marchio inglese ha pensato proprio a tutti, da quelli che stanno cercando, per esempio, degli accessori utili alle loro giornate in pista (come la borraccia e la borsa dedicate) a coloro che, invece, vogliono portarsi a casa oggetti più comuni ma comunque griffati con il tradizionale logo delle ali britanniche, tra i quali il portafoglio in pelle, gli occhiali da sole, gli speaker e le cuffie “Naim and Focal” o la splendida penna stilografica Limited Edition Barnato by Graf von Faber-Castel, realizzata in soli 1.930 esemplari. In tutto ciò Bentley ha riservato qualche dono anche per i più piccoli, che potranno gioire grazie all’automobile giocattolo Ride-On-Car, alle riproduzioni in scala 1:38 della Continental GT3 e a un orsacchiotto vestito con uno speciale smoking blu scuro.

Passiamo all’offerta Lamborghini, improntata completamente alla tecnologia: la Casa del Toro ha voluto valorizzare la recente collaborazione con Master & Dynamic creando una collezione speciale di auricolari e cuffie wireless, colorate con le tipiche tonalità della factory di Sant’Agata Bolognese (bianco, nero e giallo) e realizzate con materiali di assoluto pregio, come l’Alcantara. I primi si chiamano MW07 Plus True Wireless, si presentano con una base in acciaio inossidabile e garantiscono fino a 40 ore di autonomia, mentre le altre sono le MW65 ad autonomia ridotta a 24 ore, compensata dalla presenza della tecnologia Bluetooth 5.0 e da una portata massima di funzionamento di 30 metri.

Molto interessanti anche i regali marchiati Peugeot, che quest’anno celebra i suoi 210 anni di attività: andando a spulciare le varie offerte nella boutique online della Casa del Leone possiamo trovare le collezioni d’abbigliamento uomo e donna, gli accessori dedicati che riprendono l’esclusività del reparto corse Peugeot Sport, così come i modellini in scala delle vetture più iconiche del brand francese. Se poi gli acquisti effettuati superano la cifra degli 80 Euro, l’ordine dà diritto a un buono sconto da utilizzare sulle compere successive oppure ad alcuni regali esclusivi… dei quali, però, non vogliamo anticiparvi nulla lasciandovi il bello della sorpresa!

Chi non vuole rischiare di fare brutta figura quando il proprio amico automobilista scarta il suo regalo di Natale può invece optare per la nuova collezione natalizia di Sparco, che propone una serie di orologi e cinture al fianco delle sue tradizionali calzature sportive. I primi si caratterizzano per la cassa in acciaio con quadranti dedicati e cinturino speciale con tanto di dettagli degli pneumatici, mentre le altre sono disponibili in camoscio, in pelle e con design e colori particolari, da scegliere accuratamente a seconda della situazione.

Vi abbiamo parlato all’inizio di alcuni doni “omaggio” alla propria vettura del cuore… ecco, quindi, la proposta firmata Lego, che mette in campo diversi set più o meno elaborati a seconda del livello di passione che un fan delle quattro ruote ha nel ricostruire un’automobilina con i soli mattoncini dell’azienda di Billund. Da quelli più semplici della linea Speed Champions, come la Ferrari F40 e la 911 Turbo del 1974, a quelli della linea Creator, dove trova posto il mitico Volkswagen Bulli degli anni ’60: per chi non è mai contento, invece, ci sono i set Lego Technic, tra i quali spiccano la Ecto-1 dei Ghostbusters ma anche le sportivissime Lamborghini Sian e Bugatti Chiron. Con tutta questa scelta, avete già individuato il vostro regalo di Natale?