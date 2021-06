Ferrari e AF Corse insieme a Le Mans e nel Mondiale Endurance 2023

La Casa del Cavallino Rampante ha stretto una collaborazione con AF Corse per partecipare alla 24 Ore di Le Mans e al WEC 2023 nell'ambito del progetto "Le Mans Hypercar"

Nel 2023 le “Rosse” torneranno a sfrecciare sugli oltre 13 km del Circuit de la Sarthe di Le Mans e lo faranno con un’inedita vettura della categoria sport-prototipi gestita nientemeno che… dal mitico team AF Corse, ben conosciuto nel panorama GT per aver iniziato un percorso vincente con Ferrari fin dal 2006 con la F430 GT2, grazie alla quale vinse all’esordio assoluto sia il Titolo Piloti che quello Costruttori.

L’ufficialità della partnership tra la Casa di Maranello e AF Corse, che prenderà il nome di “Ferrari – AF Corse“, è arrivata in questi giorni e permetterà al Cavallino Rampante di affrontare al meglio sia il Campionato del Mondo Endurance (FIA WEC) del 2023 che la mitica 24 Ore di Le Mans, nella quale lotterà per la vittoria la nuova supersportiva attualmente in lavorazione secondo il programma “Le Mans Hypercar“.

Perchè proprio AF Corse? Per gli innumerevoli successi ottenuti fino ad oggi dalla collaborazione tra Ferrari e, appunto, la scuderia piacentina, sia nelle Competizioni GT che nel mondo delle gare di durata: stiamo parlando di sei Titoli team e piloti, cinque costruttori nelle classi LMGTE Pro e LMGTE Am e tre trionfi alla 24 Ore più famosa del mondo. Con una squadra del genere il futuro delle “Rosse” in quel di Le Mans non può essere altro che roseo.

“L’annuncio odierno pone un tassello importante nel cammino di avvicinamento al debutto della nostra LMH nel Campionato Mondiale Endurance – ha affermato Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT – Siamo contenti di poter avere al nostro fianco un partner affidabile come AF Corse anche per questo progetto. La relazione che lega Ferrari ad AF Corse è molto forte da tempo come è possibile vedere nel FIA WEC, in cui le nostre 488 GTE ufficiali sono gestite assieme al team piacentino. Ci auguriamo di continuare un percorso assieme ricco di soddisfazioni, come lo sono stati gli anni di collaborazione sportiva fin qui vissuti”.

Queste, invece, le parole di Amato Ferrari, Team Owner di AF Corse: “Siamo orgogliosi di questo annuncio, è il coronamento di un sogno e il riconoscimento per il grande impegno profuso in questi anni. Quella con Ferrari è una collaborazione vincente iniziata nel 2006 e sono molto contento di poterla proseguire nel progetto LMH. Siamo partiti immediatamente con grande entusiasmo per organizzarci e potenziare ulteriormente il nostro livello per farci trovare pronti per questa nuova sfida”.