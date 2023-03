L’Autodromo del Mugello: gli eventi del 2023 con MotoGP e Ferrari

I due eventi più importanti della stagione 2023 sono il Gran Premio d'Italia (9-11 giugno) e le Finali mondiali della Ferrari (26-29 ottobre)

Anche l’Autodromo del Mugello è pronto a riaccendere i motori: dopo la pausa invernale, la pista toscana riprenderà la propria attività con un calendario 2023 davvero ricco di eventi, primo tra i quali la Hankook 12 ore del Mugello del 24-26 marzo come parte della 24H Series Europe, Campionato endurance per vetture GT. A seguire sarà la volta della Mugello Classic (31 marzo – 2 aprile) per vetture heritage (dagli anni ’50 in poi) e del Mugello Racing Weekend di fine aprile, a cui si aggiungerà la rievocazione storica del Circuito stradale del Mugello per i più nostalgici e appassionati di motori.

Per quanto riguarda le due ruote, la prima data da segnare a calendario è quella del CIV (Campionato italiano velocità) del 12-14 maggio, che sarà anche replicata nel primo fine settimane di settembre successivamente dalla Coppa FMI del 25-27 agosto, dalla Coppa Italia Velocità del 23-25 giugno e dell’evento più importante, dal Gran Premio d’Italia Oakley del 9-11 giugno nel quale scenderanno in pista le classi MotoGP, Moto2 e Moto3.

Tornando alle quattro ruote, altri eventi di particolare importante per l’Autodromo del Mugello saranno i due ACI Racing Weekend – Campionati Italiani Automobilistici di luglio (TCR Italy, BMW M2 CS Racing Cup, Porsche Carrera Cup, Clio Cup e Mini Challenge) e di ottobre (con l’Italian F4 Championship e la Formula Regional European Championship), la Porsche Sport Cup Suisse del 21-23 settembre e le Finali Mondiali Ferrari del 26-29 ottobre, che chiuderanno il calendario 2023 come sfida per i migliori piloti che partecipano al Ferrari Challenge Europe e North America.