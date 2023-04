F1 2023, la Ferrari pronta a lottare dal GP di Imola: tornerà a vincere?

Dopo un avvio difficile, il Mondiale di F1 2023 della Scuderia Ferrari ripartirà dal GP dell'Emilia-Romagna con diversi aggiornamenti sulla monoposto

Il Mondiale di F1 2023 è iniziato esattamente come è terminata la scorsa stagione: con la Red Bull sugli scudi a dominare incontrastata. Terza forza è diventata l’Aston Martin con Fernando Alonso (due volte terzo in Bahrain e Arabia Saudita), mentre la bandiera della Ferrari è rimasta issata grazie all’impegno di Carlos Sainz, rispettivamente quarto e sesto nei primi due round del Campionato. Nonostante le grandi aspettative, la Rossa non è più in grado di vincere: perchè?

Secondo le indiscrezioni riportate di recente dal portale motorsport.com, la nuova Ferrari SF23 ha bisogno di diversi aggiornamenti per rimanere competitiva in un ambiente che corre sempre più veloce. Questi dovrebbero essere introdotti a partire dal Gran Premio dell’Emilia-Romagna del 21 maggio, quando sul circuito di Imola vedremo una monoposto decisamente diversa finalmente in grado di ritornare nelle posizioni che contano.

Si parla sostanzialmente di un nuovo fondo, probabilmente già pronto per essere testato in Australia, di un nuovo disegno della sospensione anteriore per fare in modo di mantenere l’altezza minima da terra ma, allo stesso tempo, ridurre drasticamente il fenomeno del “porpoising” che induce la monoposto a saltellare ad alta velocità facendo perdere downforce e aggravando il consumo delle gomme, e di nuove pance laterali per migliorare ulteriormente l’efficienza aerodinamica dei flussi d’aria laterali. Ad Imola vedremo veramente il cambio di passo che tutti noi ci aspettiamo?