F1 2023: presentata la nuova Ferrari SF-23 di Leclerc e Sainz

La Scuderia Ferrari scenderà in pista con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz a bordo della nuova monoposto SF-23

Nel giorno di San Valentino, 14 febbraio, la Scuderia Ferrari ha presentato la nuova monoposto con cui correrà il Mondiale di F1 2023: si chiama SF-23 ed è un’evoluzione della precedente F1-75, svelata a Maranello per poi essere subito portata sul circuito di Fiorano per lo shakedown con a bordo, alternativamente, i due piloti titolari per la nuova stagione agonistica – Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Le novità rispetto alla vettura precedente si possono riscontrare su diversi particolari aerodinamici come il musetto anteriore, ora meno appuntito, la zona delle pance laterali, più profilate in modo da incanalare meglio i flussi d’aria verso l’alettone posteriore, la zona dell’halo, che ora integra delle nuove feritoie, e quella delle sospensioni, che mantengono la stessa filosofia dell’anno scorso (push-rod all’anteriore e pull-rod al posteriore) ma ora più efficienti per limitare al massimo l’effetto del “porpoising” riscontrato a partire dalla stagione conclusa nel 2022.

Per quanto riguarda la livrea, invece, ora il nero è più evidente sul muso anteriore ma anche dietro al cofano motore, riprendendo in un certo senso la colorazione dell’abbigliamento ufficiale utilizzato dalla squadra di Maranello. Si tratta di una monoposto importante per la Ferrari, come sottolineato dal nuovo team manager Frederic Vasseur: “Di sicuro spingeremo con entrambi i piloti sin dal Bahrain, ma la cosa più importante è la Ferrari. La Ferrari ha la priorità. La Ferrari deve vincere! Il motore è molto performante, ma sappiamo che l’affidabilità non era certo il punto forte. Però abbiamo fatto un grande lavoro in fabbrica per migliorare questo aspetto. Lo scorso anno avevamo una finestra molto piccola su cui fare affidamento per sfruttare il motore. Quest’anno abbiamo lavorato per fare in modo di poterlo sfruttare maggiormente“.