Ecco quali saranno i piloti Ferrari che correranno nel WEC e nelle competizioni GT

La nuova Ferrari 499P Le Mans Hypercar sarà portata in pista da Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi

Manca veramente poco al ritorno in pista per la Scuderia Ferrari, non solo in Formula 1 ma anche nei Campionati GT ed Endurance: per questo motivo la Casa di Maranello ha svelato negli scorsi giorni gli equipaggi che correranno nelle varie categorie, a partire dal WEC dove debutterà la bellissima Ferrari 499P Le Mans Hypercar con al volante rispettivamente Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen sulla vettura #50 e il trio formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi sulla vettura #51.

Per quanto riguarda il GT World Challenge Europe troveremo invece il team AF Corse con Robert Shwartzman in squadra con Alessio Rovera e Nicklas Nielsen e un secondo equipaggio formato da Davide Rigon, Daniel Serra e Antonio Fuoco. Shwartzman sarà anche pilota di riserva, insieme ad Antonio Giovinazzi, nella Scuderia di Formula 1, e prenderà parte ad alcune gare di durata europee, tra cui la 24 Ore di Spa-Francorchamps, con la 296 GT3.

Nell’IMSA statunitense Ferrari schiererà Davide Rigon e Daniel Serra con la 296 GT3 di Risi Competizione per la 24 Ore di Daytona, la 12 Ore di Sebring e la 6 Ore di Watkins Glen, competizioni dove troveranno posto anche Alessio Rovera e Andrea Bertolini insieme ad Onofrio Triarsi e Charlie Scardina sulla 296 GT3 del team Triarsi Competizione in classe GTD. Rovera, successivamente, avrà il compito di continuare lo sviluppare la 296 GT3, e sarà protagonista in più competizioni internazionali, tra le quali la Endurance Cup del GT World Challenge Europe.