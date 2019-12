Formula E diventa Campionato Mondiale FIA dal 2020/2021

Grazie a un accordo tra Jean Todt e Alejandro Agag, la Formula E diventerà Campionato Mondiale FIA a partire dalla stagione 2020/2021

Ora è ufficiale: la Formula E, serie destinata alle monoposto elettriche, assumerà lo status di Campionato Mondiale ABB FIA a partire dalla settima stagione del 2020/2021. Una decisione figlia del voto espresso oggi dalla Federazione Internazionale dell’Automobile e dai membri del FIA World Motorsport Council presso la sede FIA di Parigi, dove l’accordo è stato ufficialmente finalizzato.

Il fondatore e Presidente della Formula E Alejandro Agag e il Presidente della FIA Jean Todt hanno dato il loro consenso a far diventare Mondiale la serie full electric delle monoposto più avveniristiche del mondo. L’annuncio è giunto a chiusura della quinta stagione, una tra le più esaltanti di sempre con ben nove diversi piloti sul gradino più alto del podio, e a pochi giorni dalla doppia tappa di Riyad in Arabia Saudita, in cui Sam Bird e Alexander Sims sono arrivati al successo.

JEAN TODT, PRESIDENTE DELLA FIA

“Sono orgoglioso di annunciare oggi il nuovo status della Formula E, che diventa Campionato Mondiale FIA. Da quando abbiamo iniziato questo appassionante viaggio, la Formula E è cresciuta moltissimo. In pochi anni la serie ha dimostrato di essere rilevante per l’industria automobilistica: non a caso, altre due grandi case automobilistiche (Mercedes-Benz e Porsche) si sono unite al campionato proprio all’inizio di questa stagione, portando a 10 il numero totale. L’impegno e la professionalità dei costruttori e dei rispettivi team si rispecchiano nell’elevata qualità dei piloti, che è andata migliorando di stagione in stagione. Questa è la dimostrazione che il concetto d’avanguardia delle corse elettriche della Formula E ha funzionato“.

ALEJANDRO AGAG, FONDATORE E PRESIDENTE DELLA FORMULA E

“È stata da sempre una nostra ambizione diventare un Campionato del Mondo FIA. Aver ottenuto questo status aggiunge ancora più credibilità a un evento sportivo già molto amato grazie alla sua spettacolarità e imprevedibilità. Questo accordo consente alla Formula E di entrare di diritto nella massima serie di corse internazionali, ma rappresenta anche un riconoscimento dell’impegno delle tante persone che hanno creduto nel nostro progetto”.