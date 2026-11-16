Parti dal budget, poi guarda i modelli

Cambiare automobile dovrebbe risolvere un’esigenza di mobilità senza creare un problema al bilancio familiare. Eppure, davanti ai listini, molti automobilisti si trovano a rivedere le proprie aspettative.

La nuova instant survey Areté, intitolata «Il consumatore italiano è soddisfatto dell’offerta automobilistica?», fotografa questa difficoltà: il 73% degli intervistati giudica i prezzi troppo elevati oppure poco conveniente il rapporto qualità/prezzo. Il 38% spenderebbe meno di 20mila euro e un altro 37% si fermerebbe fra 20mila e 30mila euro.

Il primo consiglio è fissare un limite prima di innamorarsi di un modello. Considera quanto puoi destinare all’acquisto e quanto ti rimane, ogni mese, per assicurazione, carburante o ricarica, manutenzione e parcheggio.

Quando chiedi un preventivo, fatti indicare il prezzo finale su strada, gli accessori inclusi e le condizioni necessarie per ottenere lo sconto. Se c’è una permuta, chiedi che il valore riconosciuto alla tua auto sia distinguibile dalla riduzione sul nuovo: sarà più semplice confrontare offerte diverse.

La stessa attenzione serve per il finanziamento. Anticipo, durata, TAEG, eventuali servizi abbinati e maxi rata finale vanno letti insieme. Una rata contenuta, da sola, non racconta l’intero impegno economico. Chiedi anche il totale dovuto e confronta proposte con condizioni omogenee.

Ibrida, elettrica o termica? Decide il tuo utilizzo

Nella ricerca Areté, il 47% vorrebbe una maggiore presenza di modelli ibridi mild e full nell’offerta. Seguono benzina e diesel, complessivamente al 20%, elettrico al 18% e plug-in al 15%. Sono preferenze degli intervistati, non quote di vendita.

Per scegliere, però, la domanda utile è molto concreta: dove e quanto userai l’auto?

Se guidi soprattutto in città, valuta dimensioni, facilità di parcheggio e consumi nei percorsi urbani. Se fai molta autostrada, dedica attenzione a comfort, autonomia e costo dei tuoi tragitti abituali.

Non fermarti alla parola “ibrida”: mild hybrid, full hybrid e plug-in funzionano in modo diverso. Fatti spiegare le caratteristiche del modello che stai considerando. Per un’elettrica o una plug-in, verifica anche dove potresti ricaricare, con quali tempi e a quali costi. La disponibilità di una presa o di una colonnina comoda può incidere sull’esperienza quotidiana.

Anche la carrozzeria dovrebbe rispondere a un bisogno reale. Nella survey, city car e SUV/crossover raccolgono entrambe il 36% delle indicazioni. Prima di scegliere, prova accesso ai sedili, visibilità e bagagliaio: se viaggi con bambini, porta con te il seggiolino o il passeggino. Un test drive sul tipo di strada che percorri ogni giorno vale più di molte impressioni raccolte da fermo.

Se il nuovo supera il limite, confronta le alternative

«Gli italiani non chiedono necessariamente automobili più ricche di tecnologia o di dotazioni, ma vetture che rispondano concretamente alle loro esigenze di mobilità e, soprattutto, alle loro possibilità economiche», osserva Massimo Ghenzer, presidente di Areté.

È un buon criterio anche per il singolo acquisto. Parti da ciò che ti serve davvero e separalo dagli optional ai quali potresti rinunciare. Chiedi se esistono allestimenti più semplici o vetture in pronta consegna: confronta il risparmio con le eventuali differenze di dotazione.

Se il nuovo resta fuori portata, valuta usato recente, vetture aziendali e km zero, controllando le caratteristiche di ciascuna proposta. Chiedi informazioni su prima immatricolazione, chilometraggio, manutenzione, condizioni della garanzia ed eventuali interventi eseguiti.

Il prezzo più basso merita sempre di essere letto insieme allo stato dell’auto e ai servizi inclusi. Un concessionario competente deve aiutarti a capire questi aspetti e lasciarti il tempo di confrontare i documenti.

L’acquisto giusto è quello che puoi sostenere e che funziona nella tua vita quotidiana. Il modello più desiderabile diventa una buona scelta quando spazio, costi e modalità di utilizzo trovano un equilibrio convincente.

Fonte dei dati: instant survey Areté «Il consumatore italiano è soddisfatto dell’offerta automobilistica?». Percentuali riferite agli intervistati.