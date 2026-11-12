Mobilità elettrica lungo la A14: infrastrutture, copertura e guida alla pianificazione delle soste

L’Autostrada Adriatica A14, che unisce Bologna a Taranto attraversando oltre 740 chilometri di costa, rappresenta una delle direttrici viarie più strategiche d’Italia. Un tempo percepita come una sfida per chi guidava a emissioni zero, oggi questa tratta è diventata un percorso agevole e accessibile grazie al potenziamento delle infrastrutture di ricarica ad altissima potenza (High Power Charging – HPC) all’interno delle aree di servizio autostradali.

Viaggiare in elettrico lungo la dorsale adriatica non richiede più deviazioni nei centri abitati o lunghe attese, a patto di conoscere la distribuzione dei punti di rifornimento e pianificare i rifornimenti in base alle caratteristiche tecniche del veicolo.

La copertura della rete lungo la direttrice adriatica

La presenza di stazioni di ricarica rapida lungo la A14 garantisce oggi una continuità di viaggio su entrambi i sensi di marcia. La rete si articola principalmente su colonnine con potenze comprese tra 150 kW e 300 kW, capaci di erogare corrente continua (DC) ad alta tensione.

La densità delle stazioni è particolarmente elevata nel tratto emiliano-romagnolo e marchigiano, con stazioni distribuite mediamente ogni 50-70 chilometri, per poi proseguire in modo regolare lungo il tratto abruzzese e pugliese. Questa capillarità elimina la cosiddetta ansia da autonomia, permettendo al conducente di considerare la sosta di ricarica alla stregua di una normale pausa caffè o pranzo.

Come pianificare le soste lungo la A14

Pianificare un viaggio lungo l’Adriatica richiede pochi accorgimenti pratici legati alla curva di assorbimento del pacco batterie e all’efficienza aerodinamica a velocità autostradali.

Per individuare con precisione la posizione delle stazioni attive e il numero di connettori disponibili, è consigliabile consultare la mappa delle colonnine ricarica auto elettriche autostrada a14 gestite da Free To X, posizionate direttamente nelle principali aree di servizio lungo il percorso.

Ecco i passaggi chiave per ottimizzare i tempi:

Sfruttare la finestra 10% – 80%: La maggior parte degli accumulatori accetta la massima potenza solo quando la percentuale di carica è ridotta. Oltre l’80%, la velocità di ricarica subisce un taglio sensibile per preservare le celle; ripartire all’80% riduce drasticamente i tempi complessivi di viaggio. Pre-condizionamento termico: I sistemi di gestione termica a liquido (TMS) lavorano al meglio quando la batteria raggiunge la temperatura ottimale (in genere tra 25 °C e 35 °C) poco prima dell’arrivo alla colonnina. Impostare la stazione di ricarica come destinazione nel navigatore di bordo consente alla batteria di termoregolarsi automaticamente, garantendo il picco massimo di assorbimento fin dal primo minuto. Pianificazione dinamica: L’impiego di applicazioni per il calcolo dei percorsi (come i router EV che tengono conto di dislivelli, vento contrario e temperatura esterna) permette di visualizzare lo stato di occupazione dei connettori in tempo reale, evitando code nei periodi di esodo estivo.

Tecnologie a confronto: architetture e chimiche delle batterie

La rapidità della sosta autostradale dipende in larga misura dall’architettura elettrica del mezzo e dalla composizione chimica delle celle. Chi affronta frequentemente lunghi tragitti autostradali dovrebbe valutare con attenzione questi parametri tecnici:

Caratteristica Tecnica Architettura a 400 V Architettura a 800 V Tensione nominale 350 V – 450 V 700 V – 800 V Potenza di picco tipica 100 kW – 175 kW Fino a 250 kW – 350 kW Tempo sosta (10-80%) 25 – 40 minuti 15 – 20 minuti Smaltimento termico Correnti più elevate, maggior stress termico sui cavi Correnti inferiori a parità di potenza, minori dispersioni

Chimiche delle celle: LFP vs NMC/NCA

Anche la tipologia di accumulatore influisce sulla pianificazione lungo la A14:

Litio-Ferro-Fosfato (LFP): Tecnologia molto stabile ed economica, tollera ricariche ripetute fino al 100% senza un degrado marcato. Tuttavia, presenta una densità energetica gravimetrica inferiore e risente maggiormente delle basse temperature invernali, riducendo l’autonomia reale nei mesi più freddi.

Nichel-Manganese-Cobalto (NMC) / Nichel-Cobalto-Alluminio (NCA): Offre un’elevata densità energetica, traducendosi in autonomie autostradali superiori a parità di peso. Supporta curve di ricarica ad alta potenza più sostenute nel tempo, ideale per chi percorre tratte extraurbane a velocità di crociera costante (110–130 km/h).

In sintesi, la A14 è oggi un’arteria pronta ad accogliere viaggi a lungo raggio in elettrico: la combinazione tra stazioni HPC in autogrill e piattaforme a ricarica rapida rende il viaggio da Bologna alla Puglia confortevole, efficiente e sostenibile.