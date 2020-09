Tra Kyoto: un kit da corsa per la Chevrolet Corvette C8

Tra Kyoto ha elaborato un kit per trasformare una Chevrolet Corvette C8 in una macchina perfetta tra i cordoli con parafanghi extra large, alettone posteriore pistaiolo, minigonne laterali e assetto ribassato

Si può rendere una Chevrolet Corvette C8 estrema? La risposta è sì grazie al kit pensato di Tra Kyoto per questa vettura dall’animo spiccatamente sportivo ma che, con le opportune modifiche, può diventare una vera e propria auto da corsa.

Chevrolet Corvette C8 by Tra Kyoto: le caratteristiche

“Perché non trasformiamo una Chevrolet Corvette C8 in una vettura da corsa?“. È quello che si sono chiesti in casa Tra Kyoto si sono messi subito al compiere per disegnare l’auto che sarà. Il progetto non è così scontato, perché la Corvette C8 è una vettura spiccatamente sportiva, ma con un particolare riguardo verso lo stile. In questa versione le caratteristiche cambiano e il kit tuning studiato per l’occasione l’ha fatta diventare una vetture perfetta per i cordoli grazie all’introduzione di parafanghi extra large (così come l’alettone posteriore), un anteriore rivisto, le immancabili minigonne laterali e un assetto ribassato.

Per il momento abbiamo a disposizione solo dei rendering pubblicati in rete, ma sembra che Tra Kyoto voglia restare abbastanza fedele al progetto iniziale. Il prezzo del kit dovrebbe superare di poco i 7.000 euro.