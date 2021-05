La Chevrolet Corvette più veloce al mondo? La SledgeHammer del 1988 da 410 km/h

La Corvette preparata da Callaway da 892 cavalli e 1046 Nm di coppia massima è ora all'asta: nel 1988 ha fatto segnare il record non ufficiale di velocità di 410 km/h

Credevate che l’ultima ZR1 da oltre 340 km/h di velocità massima… fosse veramente la più veloce di tutte? Bè, in via ufficiale avete ragione… ma non in via “ufficiosa”: nel 1988, infatti, il preparatore Callaway mise le mani sulla leggendaria Chevrolet Corvette C4, facendola diventare un mostro di potenza che in poco tempo si guadagnò il soprannome di “SledgeHammer“.

Gli interventi apportati furono innanzitutto a livello del propulsore, un 5.7 V8 a doppio turbo-compressore “pompato” fino a 892 cavalli e 1046 Nm di coppia massima gestiti attraverso un cambio manuale di tipo ZF a sei rapporti. Con tanta carne al fuoco questa Corvette partecipò a un test privato sull’ovale dell’Ohio Transportation Research Center, dove fece segnare lo strabiliante record di velocità di 410 km/h che, però, non fu ufficializzato come primato ufficiale.

La “SledgeHammer“, tuttavia, si meritò la sua fetta di gloria ed entrando in produzione fece sognare un’intera epoca di appassionati, che oggi possono riviverla grazie a un interessantissimo esemplare al momento all’asta presso il sito Bring a Trailer. Perfetto in ogni suo dettaglio, questa vettura ha percorso solamente 4000 km ed è stata sottoposta a diversi interventi al motore per ripristinare le sue doti da vera velocista. Il prezzo, tuttavia, non è alla portata di tutti: per bruciare l’asfalto, stavolta, dovrete sborsare più di 430.000 dollari…