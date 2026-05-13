Auto nuove sempre più care: cosa devono capire oggi gli automobilisti per risparmiare davvero

Comprare un’auto oggi è molto più complicato rispetto a pochi anni fa

Il mercato automotive sta cambiando rapidamente e i nuovi dati del Dealer Network Study di Quintegia confermano una trasformazione che riguarda direttamente anche gli automobilisti. Da una parte diminuiscono i concessionari indipendenti e cresce il consolidamento dei grandi gruppi; dall’altra aumentano i prezzi delle vetture nuove e arrivano sempre più marchi emergenti, soprattutto asiatici.

Per chi deve acquistare un’auto, nuova o usata, questo scenario può rappresentare sia un’opportunità sia un rischio. I prezzi delle vetture nuove continuano infatti a crescere molto più rapidamente rispetto ai redditi delle famiglie, rendendo fondamentale fare scelte più razionali e attente rispetto al passato.

La prima regola oggi è evitare acquisti impulsivi basati soltanto sul prezzo pubblicizzato o sulla rata mensile apparentemente conveniente. In un mercato dove molti marchi stanno spingendo fortemente promozioni temporanee, è importante valutare il costo reale dell’auto nel tempo: manutenzione, valore residuo, consumi, assicurazione e facilità di rivendita possono incidere moltissimo sul bilancio familiare.

Nuovo o usato? Oggi la differenza la fanno garanzie e servizi

Con il forte aumento dei prezzi del nuovo, sempre più automobilisti stanno tornando a guardare con interesse l’usato recente e certificato. Ed è proprio qui che il mercato sta cambiando più velocemente.

I migliori concessionari italiani non puntano più soltanto sulla vendita della singola auto, ma stanno costruendo veri ecosistemi di servizi: garanzie estese, assistenza, formule finanziarie flessibili, manutenzione programmata e programmi usato certificato con marchi proprietari. Un aspetto sempre più importante per evitare brutte sorprese dopo l’acquisto.

Comprare oggi un’auto usata da un operatore strutturato può infatti offrire molte più tutele rispetto a cercare il prezzo più basso online da venditori improvvisati o poco trasparenti. La differenza reale non è soltanto nel costo iniziale, ma nella sicurezza dell’acquisto nel lungo periodo.

Anche sul fronte elettrico è importante mantenere lucidità. Gli incentivi e le promozioni aggressive possono creare offerte molto interessanti, ma non tutte le auto elettriche sono adatte a ogni utilizzo. Prima di acquistare è fondamentale valutare percorrenze quotidiane, disponibilità di ricarica domestica, costi energetici e tenuta del valore futuro del veicolo.

Come evitare errori e scegliere l’auto giusta nel mercato 2026

La crescita dei gruppi multi-brand rappresenta una buona notizia per i consumatori, perché consente di confrontare più marchi e tecnologie nello stesso showroom. Tuttavia, l’arrivo di numerosi nuovi costruttori asiatici richiede ancora maggiore attenzione.

Molti brand emergenti stanno proponendo vetture tecnologicamente molto interessanti e prezzi competitivi, ma è fondamentale verificare aspetti spesso sottovalutati: disponibilità dei ricambi, rete assistenza, valore futuro dell’usato e solidità del marchio in Europa. Un’auto apparentemente conveniente potrebbe infatti perdere rapidamente valore o creare difficoltà nella manutenzione negli anni successivi.

Per risparmiare davvero oggi conviene ragionare sul “costo totale” dell’auto e non soltanto sul prezzo d’acquisto. In molti casi una vettura usata recente, ben garantita e acquistata presso un dealer strutturato può rappresentare la scelta economicamente più intelligente rispetto a un’auto nuova entry-level acquistata soltanto perché in promozione.

In questo contesto, il ruolo dei concessionari più evoluti sta diventando sempre più simile a quello di consulenti della mobilità, capaci di aiutare il cliente a scegliere la soluzione più sostenibile non solo per l’ambiente, ma soprattutto per il proprio portafoglio e per le reali esigenze quotidiane.

Dealer Network Study 2026: meno imprenditori automotive, più gruppi multi-brand e nuovi marchi asiatici in crescita

Rete distributiva sempre più concentrata nel Nord Italia

Il settore automotive italiano continua il proprio percorso di consolidamento. È quanto emerge dal nuovo Dealer Network Study di Quintegia, che fotografa l’evoluzione della rete distributiva nazionale tra fusioni, riduzione degli imprenditori e crescita dei nuovi brand emergenti.

Nel 2026 la rete italiana conta 3.794 punti vendita in franchising, con una forte concentrazione territoriale nel Nord-Ovest, area che rappresenta il 31% del totale nazionale. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di concessionarie: 692 punti vendita, pari a uno ogni 14.500 abitanti. Situazione differente nel Lazio, dove si registra un’attività commerciale ogni 20 mila residenti, mentre la Campania si conferma fanalino di coda con un punto vendita ogni 30 mila abitanti. All’opposto, la Toscana mostra una rete molto più capillare, con 353 concessionarie e un rapporto vicino a un dealer ogni 10 mila abitanti.

Lo studio, che verrà approfondito durante Automotive Dealer Day 2026 in programma a Veronafiere dal 19 al 21 maggio, evidenzia come la copertura territoriale resti sostanzialmente stabile nonostante il progressivo ridimensionamento della struttura imprenditoriale.

Calo di imprenditori e fusioni: il settore accelera il consolidamento

Il Dealer Network Study mostra chiaramente come il 2026 segni una nuova fase di contrazione della rete autorizzata. Gli imprenditori automotive scendono infatti a 710 unità (-5% rispetto al 2025), mentre le ragioni sociali si fermano a 895 (-6%). Più contenuta la riduzione delle sedi fisiche, pari al -2%, con le reti in franchising sostanzialmente stabili.

Il fenomeno diventa ancora più evidente osservando il medio-lungo periodo. Rispetto al 2016, il numero degli imprenditori si è ridotto del 41%, mentre le sedi fisiche sono diminuite fino al 23%. Una trasformazione che riflette fusioni, acquisizioni e la crescente necessità di raggiungere economie di scala in un mercato sempre più complesso e competitivo.

Dinamiche analoghe interessano anche il settore dell’assistenza autorizzata e quello dei veicoli commerciali leggeri, dove il numero di operatori continua a diminuire, pur mantenendo una copertura territoriale diffusa. Il mercato sembra quindi orientarsi verso gruppi sempre più strutturati, capaci di integrare vendita, assistenza, noleggio, servizi finanziari e gestione dell’usato in un unico ecosistema automotive.

Nuovi brand asiatici e modello multi-brand cambiano il mercato

Parallelamente alla riduzione degli operatori cresce il modello multi-brand multi-costruttore. Secondo la ricerca, il 44% degli operatori rappresenta oggi più marchi appartenenti a costruttori differenti, contro il 40% del 2025 e il 31% del 2016. Cala invece la concessionaria tradizionale mono-brand, passata dal 51% del mercato nel 2016 al 35% attuale.

A trainare questo cambiamento sono soprattutto i nuovi marchi emergenti, in larga parte asiatici e cinesi. Nel 2022 ogni imprenditore rappresentava mediamente 2,47 brand; oggi, includendo i nuovi costruttori, la media sale fino a 3,45 marchi per dealer.

La conferma giunge anche dai Top Dealers Italia presenti nella Guida 2026

Tutti questi dati emersi dal DEALER NETWORK STUDY trovano conferma anche nella Top Dealers Italia e nella GUIDA TOP DEALERS ITALIA 2026, che ha coinvolto i suoi 94 dealer selezionati sui principali temi strategici del settore. Emerge con chiarezza come il “nuovo” non rappresenti ancora il vero core business dei migliori concessionari italiani, sempre più focalizzati invece su after sales, servizi e soprattutto sull’usato certificato gestito attraverso marchi proprietari.

Raddoppiando i marchi rappresentati, con i costruttori cinesi all’attacco e molte case europee sulla difensiva, appare evidente perché i dealer italiani siano sempre meno monomarca. Una trasformazione che apre nuove opportunità anche ai brand asiatici, ma con la cautela necessaria verso produttori abituati a logiche industriali, politiche e normative molto diverse da quelle europee. Sullo sfondo resta inoltre il tema dei possibili dazi e dell’obbligo di una quota crescente di componentistica prodotta direttamente in Europa.