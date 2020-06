Citroen C4 2020: la berlina in stile SUV coupè, anche full electric

Nell'attesa della presentazione ufficiale del 30 giugno, Citroen ha svelato le prime immagini ufficiali della Nuova C4, disponibile anche con motore elettrico nella versione e-C4

Dopo i successi della C3 e della C5, ora è il turno della C4: Citroen sta progettando il suo futuro in grande stile e lo svelerà al mondo intero in data 30 giugno, quando i veli saranno tolti alla Nuova C4, il cui debutto effettivo sul mercato è atteso per il 2021. L’erede della C4 Cactus avrà il pregio di accontentare praticamente tutti gli automobilisti, grazie a un’ampia scelta di motorizzazioni che spaziano dai tradizionali benzina e diesel… a una versione full electric, battezzata per l’occasione ë-C4. Scopriamone i dettagli!

CITROEN C4 2020: BERLINA O SUV COUPÈ?

Dalle immagini rilasciate sui profili social del marchio francese, la nuova Citroen C4 2020 si propone come una berlina del segmento C… abbastanza particolare. Assetto rialzato, muso aggressivo e tettuccio che si connette con il retrotreno: insomma, le caratteristiche distintive di un SUV coupè, dalle forme squadrate ma allo stesso tempo decisamente fluide e ben proporzionate. Non mancano gli “skid plate” anteriori e posteriori, le coperture in plastica nera per i passaruota e le minigonne con presa d’aria, per una silhouette dal cofano estremamente allungato e la “coda corta”.

Molto curati anche gli interni, in cui comfort e tecnologia collaborano insieme per un’esperienza di guida da riferimento della categoria: la strumentazione è completamente digitale e viene associata all’Head-Up Display, a un monitor centrale dalle dimensioni generose e a un volante munito di tasti per il controllo dei sistemi di bordo. La vera ciliegina sulla torta, tuttavia, è rappresentata dalle sospensioni con arresti idraulici progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) e dai sedili Advanced Comfort, a cui si aggiungerà una “sorpresa inedita per il passeggero” che sarà svelata solamente il 30 giugno.

CITROEN C4 2020: LARGO ALL’ELETTRICO

Come già anticipato, la nuova Citroen C4 2020 sarà disponibile nelle motorizzazioni classiche PureTech benzina e BlueHDi a gasolio, a cui si aggiungerà una versione completamente elettrificata chiamata ë-C4 – 100% ëlectric che condividerà la stessa piattaforma CMP già vista su Peugeot 2008 e DS3 Crossback. La sua dotazione? Pacco batterie da 50 kW, potenza di 100 kW (136 cavalli) e un’autonomia superiore ai 300 km. Per tutti i dettagli, tuttavia, bisognerà pazientare ancora un paio di settimane.