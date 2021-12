Fine della produzione per le Lotus Elise, Exige ed Evora: ora tocca alla Emira!

Dopo 26 anni e quasi 52.000 esemplari prodotti, lo stabilimento Lotus di Hethel è pronto a convertire le linee di montaggio verso i più recenti modelli del marchio

Tra i marchi più affezionati alle proprie tradizioni, Lotus sicuramente ha occupato in questi anni un posto d’eccezione: anche per la Casa di Hethel, tuttavia, è ora di voltare pagina e questo cambiamento è testimoniato dallo stop della produzione di tre suoi modelli iconici, che rispondono al nome di Elise, Exige ed Evora. Dopo 26 primavere, le linee di produzione saranno convertite per lasciare spazio al futuro che avanza, caratterizzato dalla Emira (l’ultima a motore a combustione), dalla Evija (la prima elettrica) e dalla Type 132 (primo veicolo di categoria SUV).

Sono esattamente 51.738 gli esemplari di questa stirpe di supercar a motore centrale ormai sul viale del tramonto, inaugurate dalla prima Elise del 1996 poi diventata Exige nel 2000 (provvista di tettuccio fisso) e infine Evora nel 2009. Si tratta di un traguardo che rappresenta quasi la metà dell’intera produzione Lotus lunga ormai 73 anni, che conta un totale di 35.124 Elise, 10.497 Exige e 6.117 Evora. A questi numeri bisogna poi aggiungere i 9.715 telai costruiti per aziende clienti e che sono serviti come base per la Opel Speedster, per la Vauxhall VX220 ed anche per la Tesla Roadster.

Scorrendo le foto presenti in gallery, gli ultimi tre modelli prodotti rappresentano qualcosa di veramente speciale per la Casa di Hethel perchè sono le edizioni finali di tre sportive di grande successo: l’Elise è in versione Sport 240 Final Edition di colore giallo (n. 35124) ed è affiancata dalla Exige Cup 430 Final Edition in Heritage Racing Green (n. 10497) e dalla Evora GT430 Dark Metallic Grey (n. 6117). Come tributo, però, non saranno venduti ma saranno conservati all’interno del museo storico del marchio britannico.

“Vorrei ringraziare il team Lotus che ha lavorato su Elise, Exige ed Evora ma anche tutti i nostri clienti, che negli ultimi 26 anni hanno sempre onorato il nostro marchio con passione ed entusiasmo – ha affermato in questa circostanza Matt Windle, AD di Lotus Cars – Le nostre tre “E” hanno ottenuto il vero status di cult, solitamente riservato ai classici fuori produzione da tempo: ora non vediamo l’ora che Emira ed Evija, nei nuovissimi stabilimenti di Hethel e nelle strutture di sub-assemblaggio a Norwich, introducano le novità ai nostri modelli che tanto aspiriamo, ossia maggiore qualità ed efficienza“.