Effetto Tesla: Ford riduce il listino prezzi della Mustang Mach-E

Sul mercato americano i prezzi della Mustang Mach-E caleranno fino a un massimo dell'8,8% in base all'allestimento scelto

Il taglio dei prezzi attuato dalla strategia di Tesla sta facendo correre ai ripari la concorrenza: per rimanere competitivi in un mercato in costante mutamento, il marchio Ford ha deciso di ridurre il listino della sua Mustang Mach-E, da un minimo dell’1,2% fino a un massimo dell’8,8% a seconda dell’allestimento scelto in fase di acquisto. Per il momento questa scelta è stata effettuata solo negli USA, aumentando contemporaneamente la produzione per avere più vetture disponibili per la clientela riducendo di conseguenza i tempi di consegna.

Qualche esempio? La versione Select RWD Standard Range passa da 46.895 dollari, a 45,995 dollari, per un vantaggio cliente di 900 dollari, mentre la top di gamma GT Extended Range slitta da 69,895 dollari a 63,995 dollari. Per avere la batteria più grande, la Extended Range, su tutte le altre versioni, l’esborso ulteriore scende da 8.600 dollari a 7000 dollari, per un vantaggio di 1.600 dollari. Questo adeguamento prezzi verrà attuato anche a favore dei clienti in attesa di vedersi consegnato il proprio esemplare, mentre coloro che hanno già effettuato l’acquisto dopo il primo gennaio 2023 saranno contattati direttamente da Ford.