Ford presenta il profumo di “benzina” per la Mustang Mach-E GT

Dopo un recente sondaggio la Casa dell'Ovale Blu ha svelato al Festival di Goodwood la fragranza Mach-Eau, che vuole richiamare il caro vecchio odore della benzina che spingeva le sue supercar

L’elettrico è destinato a diventare la tecnologia leader per il settore automotive: a confermarlo non sono solo le intenzioni delle Case produttrici, ma anche trovate come quella della Ford che, in occasione del Festival of Speed di Goodwood, ha presentato una curiosa fragranza chiamata “Mach-Eau” che vuole far ricordare ai nostalgici della benzina e dell’odore di gomma bruciata un mondo ormai in via di… estinzione.

Il profumo in questione, che vuole essere associato alla nuovissima Mustang Mach-E GT, è nato da un sondaggio commissionato da Ford attraverso il quale un automobilista su cinque ha affermato che “l’odore della benzina è l’elemento che verrebbe più a mancare nel cambio con un veicolo elettrico“, con un 70% in accordo al fatto che questa sostanza sarebbe uno dei fattori che creerebbe negli appassionati il maggior sentimento di nostalgia.

A questo punto per il reparto marketing di Ford è stato sufficiente creare una collaborazione con Olfiction e con Pia Long, Associate Perfumer della British Society of Perfumers, che hanno identificato nell’odore di benzaldeide e di para-cresolo i due principali elementi per creare la fragranza “Mach-Eau”. Mescolati con il blue ginger, la lavanda, il geranio, il legno di sandalo e un’altra sostanza che ricorda il regno animale, il risultato è quello di una bottiglietta con logo Mustang (non vendibile in versione stand-alone) a corredo della Mach-E GT, al fine di non far “scoraggiare” i suoi clienti nella scelta fatta.

“A giudicare dai risultati del nostro sondaggio, l’attrattiva sensoriale delle auto a benzina è ancora qualcosa a cui gli automobilisti sono riluttanti a rinunciare – afferma il comunicato stampa ufficiale di Ford – La fragranza Mach-Eau è stata creata per dare loro un accenno di quell’aroma di combustibile da cui ancora desiderano essere inebriati. Dovrebbe permanere abbastanza a lungo per far evaporare qualsiasi altro dubbio sulle performance della nostra nuova Mustang Mach-E GT“.