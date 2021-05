Virtual to Real: il Maggiolino risorge con il kit sportivo di Prior Design

La Volkswagen Beetle Gr.3 del videogioco Gran Turismo Sport debutta nel mondo reale con un bodykit a soli 53 unità realizzato dal preparatore tedesco Prior Design

Vi ricordate la Fordzilla P1 creata sulla base delle richieste di oltre 250mila videogiocatori in tutto il mondo? Bene, perchè presto anche la prestante Volkswagen Beetle Gr.3 presente nel simulatore Gran Turismo Sport potrà passare dal mondo virtuale della guida simulata a quello del motorsport reale. Come? Non con un modello vero e proprio, ma attraverso un bodykit estetico che andrà a rinvigorire le forme e le linee del mitico Maggiolino della Casa tedesca.

Il merito è da attribuire al preparatore tedesco Prior Design, che in collaborazione con il team JP Performance ha appunto dato vita a un nuovo look da installare su tutti i Beetle costruiti a Wolfsburg tra il 2011 e il 2019. Le modifiche riproducono fedelmente il pacchetto aerodinamico della Gr.3 protagonista sul titolo di Polyphony Digital, caratterizzato da un frontale con splitter e prese d’aria dalle dimensioni più grandi capaci di favorire il passaggio dei flussi dell’aria verso le fiancate e il retrotreno della vettura, dove trovano posto uno spoiler e un estrattore davvero imponenti proprio come le minigonne e i passaruota con cerchi sportivi.

Questo kit estetico, ovviamente, sarà disponibile solo per pochi fortunati perchè verrà prodotto in serie limitata a sole 53 unità (firmate appositamente da Andreas Belzek e da Jean Pierre Kraemer, presidenti di Prior Design) con un prezzo unitario di 5.990 Euro. L’arrivo sul mercato? La road-map definitiva riporta come data quella di marzo 2022, ma per tutte le novità vi consigliamo di consultare il sito ufficiale seguendo questo indirizzo link.