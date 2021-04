Honda Civic 2021: la nuova versione Sedan pronta al debutto

Il marchio giapponese ha rilasciato la prima immagine ufficiale della nuova Civic Sedan, che debutterà prima sul mercato americano e poi in Europa dal 2022

Dopo la bellissima Type R da 320 cavalli in serie limitata a soli 100 esemplari, ora è il momento della versione berlina: la mitica Honda Civic spegnerà 50 candeline il prossimo anno e questo è uno dei motivi che ha spinto la Casa giapponese a rivedere l’attuale modello di Sedan oggi in circolazione, che porterà a un rinnovato Model Year 2021 oggi visibile attraverso l’unica immagine ufficiale che potete ammirare qua sotto.

La nuova Honda Civic presenta ora un’estetica maggiormente improntata alla sportività e questo si nota innanzitutto dal rivisto frontale, caratterizzato da una calandra in due pezzi con muso sporgente che racchiude ai lati degli inediti gruppi ottici a LED sottili e affilati. Il resto della vettura, invece, è stato reso più morbido e sinuoso, privilegiando la fluidità delle forme alla spigolosità che, al contrario, contraddistingue l’ultima versione della già citata Type R.

Da comunicato ufficiale, inoltre, il marchio Honda assicura che la nuova Civic Sedan sarà “la berlina più divertente da guidare e tecnologicamente avanzata dopo il primo modello del 1972“: l’obiettivo, ovviamente, è quello di porre il pilota al centro dell’attenzione come punto nevralgico dell’esperienza di guida, per cui una delle priorità sarà anche un abitacolo più moderno ed ergonomico, in cui prevarrà il concetto di semplicità nel design a tutto vantaggio delle emozioni dietro al volante.

A quando l’appuntamento con la nuova creazione della Casa di Tokyo? L’immagine ufficiale rilasciata dalla Honda, a conti fatti, conferma quelle “ufficiose” rilasciate nelle ultime settimane, che invece sono relative al modello per il mercato americano pronto per la presentazione alla fine del mese (il 28 aprile) in occasione dell’Honda Civic Tour. Dopo questa tappa, in cui si avranno maggiori informazioni anche sulla versione sportiva Hatchback, la Civic arriverà nei concessionari a stelle e strisce entro la fine del 2021, mentre da noi il debutto è atteso solamente per l’anno prossimo. A breve seguiranno aggiornamenti: stay tuned!