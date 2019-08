Jaguar A-Pace, il nuovo SUV coupè compatto

Il mercato dei SUV, grandi o piccoli che siano, è sempre più appetito dalle grandi case automobilistiche. Tra queste non può mancare Jaguar, che tra le frecce nel proprio arco vanta già E-Pace, F-Pace e I-Pace: a questi dovrebbe aggiungersi presto la Jaguar A-Pace. modello ancor più compatto che andrebbe ad insediarsi proprio nel segmento […]

Il mercato dei SUV, grandi o piccoli che siano, è sempre più appetito dalle grandi case automobilistiche. Tra queste non può mancare Jaguar, che tra le frecce nel proprio arco vanta già E-Pace, F-Pace e I-Pace: a questi dovrebbe aggiungersi presto la Jaguar A-Pace. modello ancor più compatto che andrebbe ad insediarsi proprio nel segmento dei SUV compatti, che tanto frutta in questi ultimi tempi.

Lo riporta Autocar, storica testata britannica, che sottolinea come il nome sia assolutamente provvisorio e non ufficiale. Nemmeno l’immagine dell’auto è ufficiale, al momento siamo dunque soltanto sul piano delle indiscrezioni e nulla sappiamo di preciso riguardo a forme, design, contenuti. A-Pace sarebbe dunque il nome del baby SUV, che verrebbe declinato anche in versione coupé e prenderebbe il nome di B-Pace.

Le tempistiche per l’arrivo sul mercato di questi due nuovi modelli sarebbero piuttosto lunghi: parliamo infatti del biennio 2024-2025, quindi non manca il tempo per lo sviluppo e lo studio di questi due intriganti B-SUV che potrebbero nascere come frutto della partnership tra Jaguar Land Rover e BMW. Con un prezzo di attacco sui 28mila euro, la faccenda potrebbe farsi decisamente interessante…

Photo credits: Autocar