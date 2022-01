Lamborghini mira alla sostenibilità: l’Aventador ibrida nel 2023, poi il SUV elettrico

Il 2022 sarà l'ultimo anno dei motori endotermici per la Casa del Toro: nel prossimo arriverà la Aventador ibrida, mentre la prima elettrica sarà una baby-Urus 2+2 (in arrivo nel 2028)

Le ipotesi dello scorso luglio sono state confermate: anche un marchio di supercar di lusso come Lamborghini è ormai pronto a compiere il salto verso la mobilità sostenibile e lo farà secondo dei precisi step da rispettare. A dichiararlo è stato l’AD della Casa del Toro, Stephan Winkelmann: “Nei prossimi anni renderemo ibrida l’intera gamma Lamborghini, sia per stare al passo con una normativa sempre più stringente sia per soddisfare le richieste dei nostri clienti“.

“Vogliamo mantenere la promessa di rendere le nostre auto non solo ancora più performanti, ma anche in grado di sostenere il processo di decarbonizzazione che prevede l’abbattimento delle emissioni di CO2 del 50% entro il 2025 – ha continuato Winkelmann – Quest’anno sarà un ultimo fuoco d’artificio per i nostri motori a combustione, con due Huracán e due Urus. Nel 2023 arriverà l’Aventador ibrida plug-in con V12 inedito, mentre nel 2028 arriverà la nostra prima vettura completamente elettrica. Ce la immaginiamo come un SUV Coupé GT, due porte in configurazione 2+2, alto da terra ma dai volumi contenuti, guidabile nella vita di tutti i giorni“.

Il piano di Lamborghini sembra quindi già delineato, forte soprattutto del finanziamento di 1,5 miliardi di Euro per quattro anni stanziato dai vertici del Gruppo Volkswagen. Il 2022 sarà l’ultimo in cui apprezzeremo il sound del V12 e del V10 nella sua purezza, visto che l’anno prossimo è in programma l’erede della Aventador a propulsione ibrida plug-in. Nel 2024, invece, toccherà alla Urus diventare “alla spina”, mentre il turno della Huracán è segnato nel calendario del 2025.

Per quanto riguarda la prima elettrica, invece, si tratterà di una baby-Urus che aprirà le danze a un’inedita generazione di supercar, sempre “dalle elevate perfomance, ma con le peculiarità dell’elettrico. Bisognerà certamente abituarsi a questa novità, ma siamo certi di riuscire al meglio. Vogliamo continuare a creare dei sogni, adeguandoci però alla realtà che il legislatore ci dà“.