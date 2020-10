Lamborghini SC20: la Squadra Corse testa l’erede della Aventador J

Il reparto corse ufficiale della Lamborghini ha effettuato alcuni test in pista della prossima SC20, speedster due posti che andrà a sostituire la precedente Aventador J

“Attenzione, macchina veloce aperta!“, questo è quanto si legge nel cinguettio pubblicato dalla Squadra Corse della Lamborghini, così come sulle fiancate della vettura protagonista di questo articolo. Proprio come accaduto per la precedente SCV12, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha portato in pista la sua ultima creatura, al fine di raccogliere dati utili per le fasi finali dello sviluppo. Stavolta, però, la supercar tricolore si chiama SC20 (acronimo di “Squadra Corse 20”) ed è una speedster due posti che, a tutti gli effetti, raccoglierà il testimone della Aventador J per scontrarsi con le sue simili, la McLaren Elva e le Ferrari SP1 e SP2.

Oltre alle foto pubblicate e al suo nome, tuttavia, non sappiamo molto su questa vettura: potrebbe trattarsi di un esemplare unico da utilizzare esclusivamente in circuito, così come una tiratura limitata che richiami la più estrema Essenza SCV12. E se si trattasse della variante “a cielo aperto” di quest’ultima?

L’unica certezza è data dalla sua livrea, praticamente la stessa utilizzata in pista dalla Squadra Corse della Lamborghini per il prototipo della SCV12. In questo caso, quindi, possiamo affermare che la SC20 sarà un progetto curato direttamente dall’interno, che potrebbe essere equipaggiata con un propulsore V12 aspirato da almeno 800 cavalli. Per tutti gli altri dettagli bisogna aspettare… ma vi terremo sicuramente aggiornati!