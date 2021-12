Maserati MC20 Cabrio: la supercar a cielo aperto si mostra al pubblico

La versione con tettuccio rimovibile della sportiva del Tridente è stata immortalata in alcuni scatti ufficiali durante lo shakedown tra le strade di Modena

Dopo la versione Coupé, arriverà anche quella Cabrio: la Maserati MC20 segnerà l’inizio di una nuova era nella factory del Tridente e lo farà anche “a cielo aperto”, quindi con un modello equipaggiato di tettuccio rimovibile in lamiera… immortalato nei giorni scorsi in via ufficiale nell’occasione del primo shakedown sulle strade di Modena.

Come potete osservare scorrendo le foto presenti in gallery, la nuova supersportiva della Maserati è stata “pizzicata” con diverse pellicole adesive e una speciale vernice camouflage dalle tonalità bianche e azzurre, che riprendono appunto il colore del cielo. Sotto di esse si nascondono essenzialmente le stesse caratteristiche tecniche che tutti noi conosciamo, vale a dire un telaio in fibra di carbonio e materiali compositi che ospita il potentissimo motore Nettuno di derivazione Formula 1, capace di toccare i 325 km/h di velocità massima e di staccare lo 0-100 in soli 2,9 secondi.

La nuova MC20 Cabrio, tuttavia, non sarà l’ultima della sua specie: dopo di lei e della “sorella” Coupé, entrambe in arrivo per l’estate del 2022, sarà il turno della versione ad alimentazione completamente elettrica, prevista per il 2023 come terzo modello della famiglia “Folgore” dopo le varianti a batterie della GranTurismo e della GranCabrio.