McLaren Artura: la rivoluzionaria supercar ibrida arriverà solo in estate

La "crisi dei chip" colpisce nuovamente il lancio della Artura: l'ibrida plug-in da 671 cavalli slitta a luglio 2022

Prima doveva essere il 16 febbraio 2021, poi il mese di giugno… ma a causa della carenza di semiconduttori e materie prime ora tutto è rinviato (almeno) all’estate del 2022: la storia della McLaren Artura non è stata (purtroppo) delle più fortunate fino a questo momento, visto che secondo il magazine Autonews il suo lancio ufficiale sul mercato avverrà solamente nel mese di luglio, quando la situazione sarà più propizia per accontentare tutti i clienti che, nel frattempo, l’hanno già ordinata versando la relativa caparra.

La prima supercar ibrida plug-in del marchio britannico, che sarà anche equipaggiata con gli speciali pneumatici Pirelli Cyber Tyre pieni di sensori intelligenti, lascia quindi momentaneamente il posto a modelli economicamente più redditizi come la capostipite più evoluta delle Super Series, la 765LT Spider, sperando in un futuro più roseo e meno travagliato.

Quando sarà il momento, però, la Artura saprà certamente mettere in difficoltà la sua diretta avversaria, tale Ferrari 296 GTB grazie a un inedito motore V6 da 3.0 Litri di cilindrata abbinato a una piccola unità elettrica supplementare che fornisce la bellezza di 671 cavalli e 720 Nm di coppia massima. Le sue prestazioni? Una top speed di 330 km/h (auto-limitata) e uno 0-100 coperto in meno di tre secondi: saprà essere all’altezza della punta di diamante costruita in quel di Maranello?