Mercedes Classe C 2021: sei allestimenti e prezzi da 50.990 Euro

La Casa della Stella a Tre Punte ha diffuso il listino prezzi della Nuova Mercedes Classe C: due le varianti di carrozzeria, tre le motorizzazioni e ben sei gli allestimenti disponibili in vista dell'estate

Come promesso, a un mese di distanza dalla presentazione ufficiale il marchio Mercedes ha finalmente svelato tutti i dettagli della Nuova Classe C 2021, ordinabile già da oggi presso i concessionari e in arrivo per i clienti interessati a partire dall’estate. Per il debutto sul mercato la Casa della Stella a Tre Punte ha optato per tre motorizzazioni a tecnologia mild-hybrid, che andranno ad equipaggiare le due varianti di carrozzeria disponibili (berlina o station wagon) e i sei allestimenti da quello “base” chiamato Business fino al top di gamma “Premium Pro”.

Per il momento, quindi, gli appassionati potranno scegliere tra un’unità a benzina, la C 200 1.5 Litri da 204 cavalli e 300 Nm di coppia massima, e due propulsori diesel, nello specifico la C 220d da 200 CV e 440 Nm e la C 300d da 265 CV e e 550 Nm di coppia – tutti equipaggiati con l’ibrido “leggero” EQ Boost a 48V e con il cambio automatico 9G-Tronic. Nei prossimi mesi, inoltre, la gamma si completerà con le restanti tre motorizzazioni previste dal listino, nell’ordine la C 180, la C 300 e la C 200d, senza dimenticare la variante C300e a tecnologia plug-in hybrid da 313 cavalli, 550 Nm di coppia e 100 km di autonomia in modalità “full electric”.

Passando agli allestimenti disponibili al lancio, la Nuova Mercedes Classe C 2021 arriverà nei concessionari in sei alternative: quella d’accesso sarà la Business, che proporrà di serie i gruppi ottici Led High Performance, i cerchi in lega da 17”, il doppio schermo da 12,3 e 11,9 pollici per il digital cockpit e per l’infotainment MBUX, gli interni in tessuto con sedili anteriori riscaldabili, il Dynamic Select per le modalità di guida, la dock-station per la ricarica wireless degli smartphone, l’avviamento senza chiave, l’assetto gestito elettronicamente e, tra gli ADAS, il cruise control Tempomat con Speedtronic, il Blind Spot Assist e i sensori di parcheggio.

Un gradino più in alto e con un sovrapprezzo di 2.428 Euro si potrà optare per l’allestimento Sport, che aggiunge i cerchi da 17” diamantati, gli interni Avantgarde con sedili sportivi in misto-pelle sintetica Artico e tessuto, i fari posteriori con tecnologia a LED e le finiture dell’abitacolo in grigio argentato. A seguire troviamo l’allestimento Premium (+5.722 Euro rispetto alla base), caratterizzato dal pacchetto aerodinamico AMG Line sia per la carrozzeria che per gli interni, dai vetri privacy e dai cerchi specifici da 18”.

Con 6.724 Euro in più il listino continua con l’equipaggiamento Sport Plus, che include i gruppi ottici a tecnologia Digital Light, gli interni Avantgarde, i sedili a regolazione elettrica e memoria di forma e il Tech Pack, comprensivo di Blind Spot Assist, Ambient Lighting per l’abitacolo, sistema Keyless Go, assistente al parcheggio con telecamere a 360°, navigatore ed head-up display a realtà aumentata. Avvicinandoci al top di gamma troviamo poi il Premium Plus, che per un surplus sul prezzo di listino a partire da 3.846 Euro mette a disposizione la caratterizzazione estetica del pacchetto AMG Line assieme alla dotazione tecnologica del Tech Pack, mentre al vertice del listino domina l’allestimento Premium Pro (da 7.668 Euro di aggiunta) con Luxury Pack, comprendente il tettuccio panoramico, l’impianto audio Burmester 3D Sound con music streaming, l’head-up display e il climatizzatore automatico tri-zona.

MERCEDES CLASSE C 2021

C 200 – benzina 204 CV, allestimento Business

Berlina – 50.990 Euro

Station Wagon – 52.466 Euro

C 220d – diesel 200 CV, allestimento Business

Berlina – 51.234 Euro

Station Wagon – 52.710 Euro

C 300d – diesel 265 CV, allestimento Business