Mini Clubman Final Edition: ultima edizione limitata con dettagli esclusivi

Mini ha svelato nelle scorse ore la nuova Mini Clubman Final Edition come ultima versione del popolare modello lanciato per la prima volta nel 1969. Saranno prodotti in totale solo 1969 esemplari.

Mini ha svelato nelle scorse ore la nuova Mini Clubman Final Edition, che celebra l’anno in cui è stata creata la leggendaria vettura. Verrà prodotta in soli 1969 esemplari, tutti con dettagli esclusivi e caratteristiche interessanti.

La nuova Clubman Final Edition sarà proposta nelle colorazioni Nanuq White, Enigmatic Black e Melting Silver e potrà essere scelta nelle versioni standard ed S e con motori diesel e trazione integrale.

C’è il badge 1 of 1969 sia nell’abitacolo che all’esterno

A livello estetico, la special edition propone diversi elementi in Shimmer Copper e inoltre abbiamo Side Scuttle, Mini Cooper S Blade e altri elementi nel colore della carrozzeria. Lateralmente spiccano i cerchi in lega leggera Final Edition Spoke 2-Tone da 18” con una vernice trasparente colorata che ricorda il rame.

Nella zona inferiore delle portiere ci sono le linee sottili tipiche della casa automobilistica britannica, che accentuano il corpo allungato della Mini Clubman Final Edition. Queste sono presenti anche sul lato passeggero del cofano e sul lato destro delle portiere posteriori. Qui spicca la scritta Final Edition, il badge 1 of 1969 sul lato del montante posteriore e i fanali posteriori Union Jack.

Passando all’abitacolo, la speciale Clubman Final Edition propone numerosi dettagli dedicati, tra cui soglie sottoporta con scritta Final Edition specifica, sedili sportivi in pelle Mini Yours con supporto regolabile per le gambe, badge Edition cucito in Dark Maroon, inserto in tessuto color antracite, cuciture a contrasto blu e scritta Final Edition sulla razza inferiore del volante sportivo in pelle nappa.

Il cruscotto è rivestito di un colore scuro e incorniciato da modanature in Sage Green Dark opaco e in Shimmer Copper. Il badge 1 of 1969 si trova sul lato passeggero e sui tappetini. Infine, la Mini Clubman Final Edition propone di serie il sistema di infotainment Connected Media con display touch da 8.8 pollici, il servizio digitale Mini Online, il supporto Apple CarPlay e i Remote Services.