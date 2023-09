Mini Clubman: la nuova generazione non si farà

La Mini Clubman non riceverà una nuova generazione, secondo quanto confermato da Stefanie Wurst a TopGear. La Final Edition recentemente annunciata sarà l'ultima.

Le ultime Mini Clubman arriveranno sul mercato entro la fine del 2023 come Model Year 2024. Questa mossa segna la fine di un’era per il modello poiché il costruttore britannico non ha in programma una nuova generazione. La strategia è chiara: concentrarsi su un assortimento più snello ed elettrico.

In un’intervista rilasciata a TopGear, Stefanie Wurst – capo di Mini – ha ribadito che non è prevista alcuna erede diretta per la Clubman. Sebbene sia una vettura di notevole carattere, non ha più ragione di esistere nell’attuale mercato automobilistico.

“La Mini Countryman e l’Aceman occupano lo spazio di mercato precedentemente detenuto dal primo modello, con la Countryman che ha addirittura raddoppiato le vendite della Clubman a livello globale”, ha detto Wurst.

Per omaggiare questa vettura, Mini ha lanciato di recente la Final Edition a tiratura limitata in soli 1969 esemplari. Chi desidera acquistare una Mini Clubman avrà tempo fino a febbraio 2024.

16 anni di presenza sul mercato

Per chi non lo sapesse, questo modello è stato lanciato per la prima volta nel 2007 come erede moderna della British Leyland Mini Clubman, prodotto tra il 1969 e il 1980.

La seconda generazione è stata lanciata nel 2015 e le ultime unità usciranno dalle linee di produzione nei prossimi mesi. Mentre la Clubman si prepara a salutare il mercato, Mini sta chiaramente indirizzando le proprie risorse verso modelli più richiesti e, soprattutto, verso l’elettrificazione della gamma.