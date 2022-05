Modelli Audi 2023: la A1 diventa Allstreet, la A4 Allroad Quattro si veste di nero

La Casa di Ingolstadt ha presentato le novità della sua gamma modelli 2023: la A1 cambia nome, la A4 Allroad ottiene il pacchetto Total Black e i SUV Q7 e Q8 si possono ordinare con delle nuove colorazioni

Anche se il suo destino è già segnato, la piccola Audi A1 vuole vivere un ultimo, piccolo, momento di gloria prima di andare definitivamente in pensione: la novità più importante svelata durante la conferenza di presentazione della gamma 2023, infatti, prevede un cambio di nome per la berlina compatta con tratti da crossover, che quindi non si chiamerà più “Citycarver” bensì “Allstreet“.

Questa modifica, tuttavia, lascia fondamentalmente intatta la scheda tecnica che tutti noi conosciamo, a partire dalle motorizzazioni (1.0 TFSI da 95 e 110 cavalli e 1.5 TFSI da 150 CV) fino agli allestimenti e al listino prezzi, che attaccherà nuovamente il mercato da una base di partenza di 24.450 Euro. Qualche piccolo miglioramento è stato riservato anche all’Audi A4 Allroad Quattro, la quale potrà fregiarsi di un nuovo pacchetto estetico con protagonista il colore nero dal nome “Black Optics Pro“.

I dettagli della sua carrozzeria che otterranno quindi un look “total black” saranno le cornici dei finestrini e del parabrezza, i gusci degli specchietti retrovisori, l’impianto di scarico in abbinamento al diffusore e al paraurti posteriore, gli elementi interni della griglia anteriore assieme alle prese d’aria e le barre porta-tutto sul tettuccio. In nero anche i dettagli dei gruppi ottici posteriori e il logo della Casa dei Quattro Anelli, a cui si aggiungono due inedite colorazioni: Grigio Chronos e Verde District, sia pastello che metallizzate.

Per quanto riguarda, invece, i SUV top di gamma Audi Q7 e Q8, le novità si possono circoscrivere essenzialmente alle tre tinte Satellite Silver, Waitomo Blue e Tamarind Brown che vanno a sostituire le precedenti Florett Silver, Galaxy Blue e Barrique Brown e a diversi dettagli di pregio ora presenti sulla plancia, tra i quali le cuciture a contrasto e i rivestimenti in pelle e microfibra dinamica per gli allestimenti Sport, S e S Line Plus.