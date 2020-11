Nuova Audi A1 2021: piattaforma MIB3 e motori aggiornati, da 22.200 Euro

Il modello d'accesso delle berline dei Quattro Anelli, l'Audi A1, si aggiorna con un Model Year 2021 più tecnologico e più efficiente nei consumi. Il prezzo? Da 22.200 Euro per la Sportback e da 24.300 Euro per la Citycarver

Dopo il debutto della seconda generazione del 2018, è tempo di aggiornamenti anche per la “piccola” di casa Audi. Stiamo parlando della A1, già ordinabile nei concessionari in un Model Year 2021 che introduce sostanzialmente due novità importanti: da una parte la piattaforma MIB3 per il nuovo sistema infotainment, dall’altra la più recente omologazione WLTP (3.0) per i propulsori a benzina, sia nella variante Sportback (da 22.200 Euro a listino) che in quella Citycarver (da 24.300 Euro).

NUOVA AUDI A1 2021: ORA C’È ALEXA

Ricalcando le tecnologie dei modelli superiori, ora anche la nuova Audi A1 2021 può contare sulla più recente piattaforma MIB3 per il suo sistema infotainment: rispetto alla precedente MIB2+ ora il computer di bordo è molto più reattivo grazie a una maggiore potenza di calcolo in grado di effettuare le varie operazioni in tempi decisamente più contenuti rispetto a quanto accadeva in passato.

Le funzioni introdotte comprendono l’aggiornamento mensile delle mappe del navigatore, un’inedita grafica per il display centrale, la presenza delle prese USB Type C, l’accesso ai servizi Audi Connect e l’aiuto dei comandi vocali, che permettono di richiamare il sistema con le frasi “Hey, Audi” oppure “Alexa”. Avete capito bene: ora sulla nuova Audi A1 2021 è presente anche il famoso assistente virtuale di Amazon, che consentirà la fruizione delle varie funzioni dell’infotainment utilizzando semplicemente la propria voce.

NUOVA AUDI A1 2021: CONSUMI RIDOTTI, PRESTAZIONI INALTERATE

Per quanto riguarda la seconda novità del Model Year 2021, il modello più recente di Audi A1 ottiene l’aggiornamento alla normativa anti-inquinamento Euro 6d-ISC-FCM, conosciuta anche come WLTP 3.0. Un upgrade dedicato alle motorizzazioni benzina tre cilindri 1.0 (30) TFSI da 110 cavalli e a quella a quattro cilindri 1.5 (35) TFSI da 150 cavalli, che conservano le potenze e le prestazioni in gioco riducendo, invece, i consumi in ordine di marcia. Il risultato è un 10% in meno rispetto al precedente modello, con valori pari a 6,2 – 6,5 L / 100 km e a 112-115 g/km di emissioni di CO2 emesse nell’aria.