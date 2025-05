Omoda 9: prezzi di listino del SUV ibrido con consumi da city car

La nuova Omoda 9 Super Hybrid vuole essere un punto di svolta nel segmento dei SUV ibridi plug-in, proponendo una visione avanzata della mobilità che non richiede compromessi tra potenza, efficienza e sostenibilità.

Con il suo debutto alla Milano Design Week 2025, questo imponente SUV lungo 4,8 metri non è passato inosservato, catturando l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore. Ma cosa rende veramente speciale questo veicolo? La risposta va cercata nel suo cuore tecnologico, un sistema propulsivo rivoluzionario che promette di ridefinire gli standard nel segmento.

Un cuore ibrido da supercar

Sotto il cofano dell’Omoda 9 trova spazio un sofisticato sistema ibrido plug-in composto da ben quattro motori. Il propulsore turbo benzina 1.5 a ciclo Miller collabora con tre unità elettriche posizionate in modo strategico: due sull’asse anteriore e una su quello posteriore.

Questa architettura non solo garantisce la trazione integrale permanente, ma permette anche di raggiungere una potenza complessiva di 537 CV e una coppia massima di 650 Nm.

Numeri impressionanti che si traducono in prestazioni da vettura sportiva: nonostante i 2270 kg di peso, l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in appena 4,9 secondi, un valore che appartiene più al mondo delle supercar che a quello dei SUV di grandi dimensioni.

Il tutto gestito da una trasmissione ibrida dedicata DHT3 a 3 rapporti, sviluppata appositamente per ottimizzare l’interazione tra i quattro propulsori e garantire una risposta sempre pronta ed efficace.

“La potenza da sola non basta“, sembra essere il mantra degli ingegneri Omoda, che hanno lavorato per creare un sistema capace di adattarsi a ogni situazione di guida. Il selettore delle modalità di guida permette infatti di scegliere tra diverse configurazioni (Normal, Eco e Sport) a cui si aggiungono quelle specifiche per i terreni più impegnativi (Neve, Sabbia e Offroad), rendendo questo SUV versatile in ogni condizione.

Efficienza ed autonomia da primato

Se le prestazioni colpiscono per la loro eccellenza, i dati relativi all’efficienza energetica lasciano davvero senza parole. La Omoda 9 Super Hybrid vanta un consumo ponderato di appena 1,7 litri per 100 km nel ciclo WLTP combinato, un valore che fa impallidire molte city car di dimensioni ben più contenute.

La batteria da 34,5 kWh consente un’autonomia in modalità completamente elettrica di 145 km nel ciclo combinato WLTP, che salgono a 181 km nel ciclo urbano. Numeri che permettono di coprire gli spostamenti quotidiani senza consumare nemmeno una goccia di carburante.

Ma è quando si considera l’autonomia complessiva che la Omoda 9 mostra tutto il suo potenziale: grazie al serbatoio da 70 litri, può percorrere oltre 1100 km con un pieno, riducendo drasticamente la necessità di fermarsi per rifornimenti o ricariche.

La versatilità elettrica si manifesta anche nella predisposizione V2L (Vehicle-to-Load) che, con l’apposito adattatore, permette di utilizzare la batteria come fonte di energia per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW, trasformando il SUV in una vera e propria centrale elettrica mobile, ideale per attività all’aperto o situazioni di emergenza.

Comfort e lusso a bordo

L’abitacolo del SUV cinese è un inno al lusso contemporaneo, dove tecnologia e comfort si fondono per creare un ambiente accogliente e sofisticato. I rivestimenti in pelle Nappa di alta qualità avvolgono i cinque occupanti in un abbraccio morbido e raffinato mentre il tetto panoramico apribile Skylight inonda l’abitacolo di luce naturale, aumentando la sensazione di spazio e ariosità.

I sedili anteriori rappresentano uno dei fiori all’occhiello di questo SUV: ventilati, riscaldabili e dotati di funzione massaggio a otto punti, offrono un livello di comfort paragonabile a quello delle più esclusive berline di lusso.

Il sedile del conducente, con regolazioni elettriche in sei direzioni, supporto lombare regolabile in quattro direzioni e supporto gambe estensibile, garantisce la posizione di guida ideale per qualsiasi corporatura.

L’attenzione al benessere si estende anche ai passeggeri posteriori, che beneficiano di sedili reclinabili elettricamente, anch’essi riscaldabili e ventilati. Il divano posteriore può essere ripiegato nella configurazione 60/40 per aumentare la capacità di carico, che già nella configurazione standard offre un volume di 660 litri, espandibile fino a 1783 litri.

L’illuminazione ambientale multicolore avvolge l’intero abitacolo, creando un’atmosfera personalizzabile in base all’umore o al momento della giornata, mentre il climatizzatore automatico bizona con filtro PM2.5 e sensore della qualità dell’aria assicura sempre la massima purezza dell’aria respirata a bordo.

Tecnologia di bordo all’avanguardia

Il cockpit della nuova Omoda 9 è un concentrato di tecnologia all’avanguardia, progettato per offrire un’esperienza di guida immersiva e intuitiva. Due schermi panoramici da 12.3 pollici dominano la plancia: uno dedicato alla strumentazione digitale e l’altro al sistema di infotainment, entrambi caratterizzati da una grafica nitida e da un’interfaccia user-friendly.

A questi si aggiunge un sofisticato head-up display con proiezione in realtà aumentata, che fornisce al conducente tutte le informazioni essenziali direttamente nel suo campo visivo, permettendogli di mantenere sempre lo sguardo sulla strada.

La connettività è garantita da Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless mentre il Wi-Fi di bordo permette a tutti i passeggeri di rimanere sempre connessi.

L’esperienza sonora è affidata a un impianto audio premium firmato Sony con ben 14 altoparlanti, tra cui uno integrato nel poggiatesta del guidatore, per un’immersione sonora totale. La ricarica wireless da 50W per smartphone e le numerose porte USB-C e USB-A distribuite nell’abitacolo assicurano che tutti i dispositivi siano sempre carichi e pronti all’uso.

La digitalizzazione dell’esperienza si completa con l’app OMODA & JAECOO, che permette di controllare da remoto numerose funzioni del veicolo, come l’apertura e chiusura delle portiere, l’avviamento del climatizzatore o la localizzazione del veicolo.

Sicurezza e sistemi di assistenza

In tema di sicurezza, la Omoda 9 non lascia nulla al caso, proponendo una suite completa di sistemi ADAS di ultima generazione. Il cruise control adattivo integrato con guida in colonna e mantenimento attivo della corsia trasforma i lunghi viaggi in autostrada in un’esperienza rilassante e sicura.

La frenata automatica di emergenza avanzata, capace di riconoscere pedoni e ciclisti, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviso di collisione frontale rappresentano solo alcune delle tecnologie implementate per prevenire potenziali incidenti. A questi si aggiungono il sistema di parcheggio autonomo e la telecamera a 540° ad alta definizione con simulazione dell’auto trasparente, che facilita le manovre anche negli spazi più ristretti.

La sicurezza passiva è garantita da otto airbag posizionati strategicamente (due frontali, due laterali, due a tendina, uno centrale e uno per le ginocchia del guidatore), mentre la struttura della carrozzeria è progettata per assorbire e distribuire l’energia in caso di impatto, proteggendo gli occupanti.

L’intelligenza artificiale si mette al servizio della sicurezza con il sistema di monitoraggio della stanchezza del guidatore, che analizza costantemente il comportamento al volante per rilevare eventuali segni di affaticamento, e con il rilevamento dei bambini a bordo, che evita pericolose dimenticanze.

Una proposta commerciale senza compromessi

La strategia commerciale per la Omoda 9 è tanto chiara quanto ambiziosa: offrire un prodotto premium con una dotazione completa a un prezzo competitivo. Il listino parte da 51.900 euro per la versione con interni neri, a cui si aggiungono 1000 euro per gli interni rossi.

L’unico allestimento disponibile, denominato Premium i-AWD, include di serie tutto quanto descritto finora, senza la necessità di costosi pacchetti optional. Le uniche scelte lasciate al cliente riguardano il colore della carrozzeria: Khaki White (di serie), Carbon Black e Tech Silver (1100 euro) o Matte Gray (1600 euro).

A completare l’offerta, una garanzia estesa di 7 anni o 150.000 km per il veicolo e di 8 anni o 160.000 km per i componenti elettrici, a testimonianza della fiducia del costruttore nella qualità e nell’affidabilità del prodotto.