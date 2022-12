Opel Astra diventa Electric: arriva in primavera con un’autonomia di 416 km

La Nuova Opel Astra Electric avrà un motore da 156 CV e 270 Nm e sarà disponibile in carrozzeria berlina e station-wagon

Dopo le motorizzazioni tradizionali e la versione GSe ibrida plug-in, la Nuova Opel Astra è stata presentata in questi giorni anche nella sua declinazione 100% elettrica: riconoscibile esteticamente per la lettera “e” sul portellone posteriore e per l’esclusivo design dei cerchi da 18”, l’Astra a batterie sarà disponibile in entrambe le carrozzerie berlina e Sports Tourer a partire dalla prossima primavera 2023, in una formula che ripercorre i passi già visti con le Peugeot e-208 ed e-308.

Proprio da quest’ultima, infatti, la Nuova Opel Astra Electric eredita la powertrain che, nella sua più recente evoluzione, è in grado di erogare 156 cavalli e 270 Nm di coppia massima ed è abbinata a un pacco batterie con capacità di 54 kWh, sufficiente a garantire un’autonomia con un “pieno” di energia fino a 416 km calcolata secondo il ciclo WLTP. I consumi, da scheda tecnica, si assestano sui 12,7 kWh/100 km, mentre la ricarica può essere operata con il caricatore di bordo trifase da 11 kW oppure attraverso il collegamento alle colonnine pubbliche fino a 100 kW in corrente continua (10-80% in circa 30 minuti).

Per quanto riguarda il resto della dotazione, invece, la Nuova Opel Astra Electric conferma sostanzialmente il pacchetto già visto sulle “sorelle” ibride e a motore endotermico: Opel Vizor e gruppi ottici Intelli-Lux LED Pixel Light, Pure Panel nell’abitacolo composto da due schermi da 10” in abbinamento all’head-up display, i sedili anteriori con certificazione AGR, il pacchetto di ADAS IntelliDrive 2.0 e, sulla Sports Tourer, un bagagliaio che assicura da 516 a 1.553 Litri di spazio quando si abbatte la fila di sedili posteriori.

La Nuova Opel Astra Electric, in versione berlina e station-wagon, potrà essere ordinata a partire dalla primavera del 2023: il listino prezzi, al momento, non è ancora stato rivelato, ma ci aspettiamo un costo leggermente superiore alla soglia dei 40.000 Euro richiesti per la versione ibrida “alla spina”.