Opel presenta la versione speciale Enjoy per Mokka, Crossland, Astra e Grandland

Dotazione più completa sotto il punto della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza, ma non solo: ecco le caratteristiche delle nuove serie Opel Enjoy

Una nuova serie speciale declinata su quattro delle vetture di maggior successo presenti in gamma: il marchio Opel ha presentato in questi giorni l’allestimento Enjoy per Mokka, Astra, Crossland e Grandland, il quale numerosi miglioramenti alla dotazione di bordo per quanto riguarda il sistema multimediale ma anche sui sistemi di sicurezza per la guida autonoma di Livello 2.

Entrando un po’ più nei dettagli, la nuova Opel Mokka Enjoy (disponibile con un prezzo da 23.190 Euro) si distingue dalle altre versioni grazie ai cerchi in lega leggera da 16” e a diversi sistemi di assistenza alla guida, tra i quali l’avviso di collisione frontale con frenata automatica in città, il rilevamento dei pedoni, l’avviso di deviazione dalla corsia, il rilevamento della segnaletica stradale e il rilevamento della stanchezza del conducente. L’infotainment, invece, si basa su un display touch da 7” con radio Bluetooth e digital cockpit per il conducente.

Passando alla Astra, l’allestimento Enjoy (disponibile da 25.150 Euro) integra la dotazione di serie con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, dall’avviso di collisione frontale con frenata automatica d’emergenza e il rilevamento dell’attenzione del guidatore. L’infotainment, invece, utilizza uno schermo touch da 10” compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda l’Opel Crossland Enjoy (da 24.380 Euro), l’allestimento include di serie i fari a LED, i cerchi da 16”, l’assistente al mantenimento della corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale, a cui si aggiunge il sistema multimediale con schermo da 7” provvisto di compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. L’Opel Grandland Enjoy, infine, è offerta da 30.980 Euro ed è equipaggiata con l’allarme di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e il rilevamento dei pedoni, l’allarme di deviazione dalla corsia, il limitatore di velocità e il rilevamento della stanchezza del conducente.