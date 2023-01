Opel apre gli ordini di Astra e Grandland GSe: ecco il listino prezzi

La berlina Opel Astra a cinque porte attacca da 45.510 Euro, mentre il SUV Opel Grandland GSe in versione elettrificata ha prezzi da 57.600 Euro

Dopo le presentazioni avvenute lo scorso autunno, il marchio Opel ha aperto negli scorsi giorni gli ordini delle versioni GSe di Nuova Astra e Nuova Grandland: le consegne sono previste entro i prossimi mesi primaverili con un listino prezzi per il mercato italiano in partenza rispettivamente da 45.510 Euro e da 57.600 Euro. Per quanto riguarda Astra GSe, siamo di fronte a una vettura ibrida plug-in da 225 CV equipaggiata inoltre con una batteria da 12,4 kWh, sufficiente per raggiungere l’autonomia massima di 64 km quando si seleziona la modalità di guida in elettrico.

Passando alla Opel Grandland GSe, la soluzione adottata è sempre ibrida plug-in ma con una potenza di 300 cavalli, ottenuta dall’abbinamento di un motore quattro cilindri 1.6 benzina con due propulsori elettrici a trazione integrale e accumulatore con 60 km di autonomia all’attivo. Presente il pacchetto sportivo su entrambe comprendente sospensioni più rigide con ammortizzatori Koni FSD a controllo elettronico (Frequency Selective Damping), che rendono la guida più stabile ma allo stesso più dinamica ed elettrizzante.