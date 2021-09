Subaru Impreza: la mitica STI del 1993 guidata da Colin McRae è in vendita

La spettacolare Impreza STI "555" guidata nel 1993 dall'astro nascente britannico Colin McRae è disponibile presso il sito Ruote da Sogno

Tra le vetture più conosciute nel mondo del Rally non si può dimenticare la bellissima Subaru Impreza STI “prima generazione”: un’automobile da corsa che debuttò nel World Rally Championship all’inizio della stagione 1993, accogliendo tra gli equipaggi quel Colin McRae che, due anni più tardi, conquistò il Titolo Mondiale all’età di soli 27 anni.

La vettura in questione fu allestita direttamente dal reparto corse interno di Subaru in collaborazione con il preparatore britannico Prodrive e presentava una livrea blu scuro impreziosita da decalcomanie in giallo (compresa quella del main sponsor “555”) e da particolari dorati, come i cerchi in lega leggera a sei razze. Bellissima nel look… ma anche estremamente competitiva nelle tappe su sterrato, al punto che molti dei telai prodotti dalla casa giapponese furono poi riutilizzati e venduti a team privati dell’epoca.

Tre modelli della STI del 1993, fortunatamente, sono stati conservati nella loro originalità e uno di questi è ora disponibile in vendita presso il concessionario emiliano “Ruote da Sogno“: l’Impreza di cui stiamo parlando è stata utilizzata da McRae durante i test preliminari al Rally di Svezia del 1993, per poi essere restaurata nelle sue condizioni originali. Il suo prezzo di acquisto? L’unico modo per scoprirlo è telefonare direttamente al rivenditore di Reggio Emilia, dal momento che la trattativa (come è giusto che sia per un veicolo così esclusivo) è riservata.