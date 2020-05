Subaru Impreza e-Boxer: prestazioni di livello e animo green

Subaru Impreza e-Boxer è dotata di un sistema di propulsione composto da un motore benzina 4 cilindri contrapposti a iniezione diretta da 2.0 litri capace di erogare una potenza massima di 150 CV abbinato a un motogeneratore elettrico Linetronic che sviluppa 16,7 CV di potenza

Subaru ha annunciato l’uscita della nuova Impreza e-Boxer che, in linea, con i programmi del brand sarà dotata della powertrain mild-hybrid, una bella novità per la quinta generazione dell’apprezzata auto giapponese che si arricchisce, anche, di nuove soluzioni tecniche ed estetiche. Vediamo le principali.

Subaru Impreza e-Boxer: le caratteristiche

Lanciata nel 1992, la Subaru Impreza compie un deciso step in avanti e oggi diventa Subaru Impreza e-Boxer grazie all’introduzone della powertrain mild-hybrid già installata su altri veicoli della gamma Subaru. Il sistema di propulsione è composto da un motore benzina 4 cilindri contrapposti a iniezione diretta da 2.0 litri capace di erogare una potenza massima di 150 CV e una coppia massima di 194 Nm abbinato a un motogeneratore elettrico Linetronic che sviluppa 16,7 CV di potenza e 66 Nm di coppia. Il pacco batterie da 118 V permette inoltre all’auto di viaggiare a zero emissioni per circa 1,6 km, fino a una velocità massima di 40 km/h.

Impreza e-Boxer fornisce al conducente tre modalità di guida: Engine Driving (termico), EV driving (100% elettrico) e Motor Assist driving (ibrido), mentre il sistema SI-Drive permette di scegliere tra le configurazioni Intelligent Mode e Sport Mode, a seconda che si voglia un guida più attesa ai consumi o alle prestazioni. Tante le novità anche dal punto d vista estetico, come la del paraurti anteriore e posteriore, la nuova griglia frontale, i cerchi in lega da 17” e il sistema di fari LED adattivi. Una volta saliti a bordo l’attenzione cade sul display touch WVGA (Wide Video Graphics Array) da 8 che gestisce anche il sistema di infotainment (collegato a Apple CarPlay e Android Auto).

Subaru Impreza e-Boxer: quanto costa

Nuova Subaru Impreza e-Boxer è disponibile in due diversi allestimenti: Style Navi, in vendita al prezzo di 32.500 euro e Premium al prezzo di 35.000 euro.