Toyota RAV4 2022: il SUV giapponese si aggiorna, ecco tutte le novità

Il SUV più amato del marchio giapponese ottiene un'inedita strumentazione digitale da 12,3'' e un inedito infotainment da 10,5'' con ADAS più sicuri ed efficienti

Dopo il lieve restyling ottenuto nel 2021, la Toyota RAV4 si aggiorna ulteriormente per il 2023 introducendo alcune novità “sotto pelle” che la rendono non solo più tecnologica e avveniristica, ma anche più sicura grazie all’evoluzione del pacchetto ADAS Toyota Safety Sense. A partire dalla fine dell’anno, infatti, i clienti del marchio giapponese potranno apprezzare innanzitutto l’inedito Digital Cockpit con schermo TFT da 12,3”, provvisto di quattro modalità di visualizzazione interamente personalizzabili a seconda delle esigenze del guidatore.

Al suo fianco sarà disponibile il rinnovato infotainment di ultima generazione con diagonale da 10,5”, equipaggiato con un nuovo software che mette a disposizione la compatibilità wireless Apple CarPlay e Android Auto, il navigatore evoluto in-cloud e il pacchetto Smart Device incluso per quattro anni. Quest’ultimo semplifica la vita del guidatore grazie al migliorato assistente a comandi vocali, alla possibilità di controllare alcune funzionalità della vettura (come la climatizzazione e l’apertura/chiusura delle portiere) tramite l’app MyT e al sistema di navigazione con funzionamento offline, che introduce gli aggiornamenti “live” lungo il percorso, il riconoscimento della segnaletica stradale, gli alert meteo e le zone a traffico limitato.

Per quanto riguarda gli ADAS, la nuova Toyota RAV4 ha ottenuto un importante aggiornamento del sistema PCS (Pre-Collision System) che ora rende più sicuro l’attraversamento degli incroci e avvisa il conducente qualora sia presente traffico in arrivo oppure un pedone stia attraversando la strada. Sulla versione ibrida plug-in lo stesso sistema ora ha una logica di funzionamento più precisa quando si viaggia in corsia ed è in grado di reagire anche in presenza di bici o vetture parcheggiate a bordo strada, mentre su tutti i modelli è stato rivisto il sistema di sterzata d’emergenza per un intervento più pronto ed efficace in tutte le situazioni di guida.

La nuova Toyota RAV4, che entrerà in produzione nel terzo trimestre di quest’anno e arriverà nei concessionari dalla fine del 2022, potrà anche essere acquistata con un nuovo colore della carrozzeria – il Platinum White Pearl. Il listino prezzi sarà ufficializzato nelle prossime settimane.