Toyota RAV4 Adventure: la versione da off-road arriva in Italia

Con un prezzo di listino di 46.000 Euro (ridotti a 41.100 Euro grazie al WeHybrid Bonus), è equipaggiata con una powertrain Full Hybrid da 222 cavalli

Anticipata lo scorso settembre, la nuova Toyota RAV4 Adventure è ora pronta a debuttare sul mercato italiano: come si può capire dal nome, questa versione è indicata per tutti coloro che cercano una personalizzazione estetica votata al mondo dell’off-road dal momento che il look propone una griglia anteriore completamente nera con logo centrale, dei gruppi ottici ridisegnati, i passaruota allargati, le protezioni specifiche sottoscocca, i cerchi in lega da 19” in grigio opaco e la tonalità della carrozzeria bicolore Urban Khaki alternata al Dynamic Grey per il tettuccio, i montanti anteriori e lo spoiler posteriore.

Nell’abitacolo, invece, il carattere dell’allestimento Adventure per la nuova Toyota RAV4 2022 è enfatizzato dai rivestimenti specifici per i sedili, che abbinano la pelle sintetica nera a cuciture arancioni a contrasto su schienali e cuscini, e dal battitacco con logo dedicato. Per quanto riguarda il motore, questa versione conferma l’ottima powertrain Full Hybrid composta da un quattro cilindri a benzina da 2.5 Litri e da due unità elettriche supplementari, che spingono l’output prestazionale fino a 222 cavalli, gestite dalla trazione integrale intelligente AWD-i e dal cambio automatico CVT a variazione continua.

Come affermato nella nostra scorsa anticipazione, la Toyota RAV4 Adventure ha svolto il ruolo di “precursore” per l’aggiornamento 2022 dell’intera gamma del SUV giapponese, rinnovato anche negli altri quattro allestimenti (Active, Dynamic, Style e Lounge) con nuovi gruppi ottici e fari fendinebbia a LED assieme ai cerchi in lega leggera da 18” a dieci razze realizzati con finitura nera (Style) oppure argentata (Dynamic). All’interno della vettura, inoltre, gli upgrade hanno introdotto un nuovo Ambient Lighting a LED e diverse porte USB di tipo C.

Diamo ora uno sguardo ai prezzi: il listino 2022 della Toyota RAV4 parte da 37.000 Euro (nel caso dell’allestimento Active) fino a 47.500 Euro per il top di gamma Lounge, mentre la Adventure attacca da 46.000 Euro. In caso di permuta o rottamazione di un vecchio veicolo, tuttavia, la Casa giapponese permette di risparmiare ben 4.900 Euro grazie al WeHybrid Bonus, per cui la versione da fuoristrada protagonista di questo articolo può essere portata a casa da 41.100 Euro.