Toyota RAV4 a GPL: con l’impianto di Ecomotive Solutions percorre fino a 700 km

La Ecomotive Solutions di Alessandria ha commercializzato un kit di conversione a GPL per la Toyota RAV4 Hybrid: vediamo come funziona

Full Hybrid o Plug-in Hybrid? Nessuno dei due, perchè la soluzione più conveniente è ancora il vecchio, caro GPL. Lo sa bene la Ecomotive Solutions di Alessandria, che in collaborazione con Autogas Italia ha commercializzato già da qualche mese un kit di conversione specifico per il più recente Model Year della Toyota RAV4, grazie al quale il SUV nipponico è in grado di estendere ulteriormente il suo raggio d’azione per un’autonomia complessiva di circa 700 km con un pieno.

Con un costo di 2.200 Euro, il kit a GPL della Ecomotive Solutions comprende otto iniettori a gas comandati da una centralina MPI che legge i dati del dispositivo originale e gestisce i due circuiti di iniezione assieme al suo spegnimento quando si viaggia in elettrico puro, un riduttore di pressione, un commutatore a pulsante da installare sulla plancia per l’attivazione dell’alimentazione e una bombola da 58 Litri – da installare sotto al pianale di carico della RAV4 2.5 Hybrid 2WD in modo da non limitare la capacità del bagagliaio.

Secondo quanto testato da Ecomotive Solutions, la Toyota RAV4 Hybrid convertita a GPL non va incontro ad alcuna perdita di prestazioni con il kit installato, ma al contrario può fregiarsi di un livello di consumi praticamente comparabile a quello della sola alimentazione a benzina (fissato da scheda tecnica sui 5,6 Litri ogni 100 km). Per quanto riguarda l’autonomia, invece, l’utilizzo combinato del motore elettrico e dell’impianto GPL consente di percorrere fino a 700 km con un singolo pieno. Per avere maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale della Ecomotive Solutions a questo indirizzo.