Toyota RAV4 GR Sport: pronta al debutto in Italia con prezzi da 50.300 Euro

Il nuovo allestimento sportivo GR per la RAV4 è disponibile nella motorizzazione Full Hybrid (50.300 Euro) e in quella plug-in alla spina (57.500 Euro)

Dopo la presentazione avvenuta lo scorso ottobre, è finalmente giunto il momento di apprezzare l’arrivo nei concessionari italiani della nuovissima Toyota RAV4 GR Sport. Si tratta dell’allestimento più aggressivo per il SUV giapponese, disponibile già dal mese corrente di gennaio 2023 nella doppia motorizzazione Full Hybrid (con prezzo di 50.300 Euro) e Plug-in Hybrid “alla spina” (con prezzo di 57.500 Euro esclusi gli incentivi).

Rispetto al resto della gamma, l’allestimento GR Sport per la Nuova Toyota RAV4 2023 si caratterizza per una maggiore grinta estetica definita da dettagli in nero sulle modanature laterali e sui passaruota, da cornici dei fendinebbia più evidenti, dallo spoiler posteriore argentato sul modello Full Hybrid e in colore “canna di fucile” su quello plug-in e dai cerchi da 19” a cinque razze con finiture in nero lucido. La dotazione di serie, inoltre, prevede l’assetto con molle irrigidite, il Digital Cockpit da 12,3”, l’infotainment Toyota Smart Connect da 10,5”, i sedili sportivi in pelle scamosciata ricamati GR, il portellone posteriore ad apertura elettrica, l’accesso e l’avviamento Keyless e i vetri privacy.

Molto completo anche il pacchetto ADAS Toyota Safety Sense per i sistemi elettronici di assistenza alla guida di Livello 2 che comprende il cruise control adattivo con funzione stop&go, il Pre-Collision Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti, la lettura della segnaletica stradale, il mantenimento attivo della corsia, la funzionalità di abbaglianti automatici e il sistema di sterzata d’emergenza.

Lato motorizzazioni, la nuova Toyota RAV4 GR Sport è acquistabile nella versione Full Hybrid (proposta con lo sconto lancio di 4.250 Euro in meno sul listino) con motore da 222 cavalli oppure nella variante plug-in hybrid da 306 CV, la quale attaccherà fin dal mese di gennaio con un prezzo promozionale di 53.400 Euro grazie all’incentivo di 4.100 Euro derivante dalla formula permuta o rottamazione di un vecchio veicolo.