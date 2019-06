Tuning dalla Russia: ecco la Bentley con il cingolato per andare ovunque

Bentley Ultratank è un clamoroso tuning made in Russia nato dalla folle idea di AcademeG, fuoriclasse di YouTube con quasi 4 milioni di iscritti

Dalla Russia con amore arriva un tuning eccezionale, quello di una Bentley equipaggiata con un poderoso cingolato in gomma di chiara derivazione bellica. A rendere le cose interessanti è stato AcademeG, carismatico youtuber con 3,7 milioni di iscritti e video di ogni genere incentrati sul mondo dell’auto, sempre magistralmente raccontati con uno sguardo sul mondo concreto e genuino.

Nei video di AcademeG vengono testati mezzi al limite dell’assurdo e le auto di tutti dalla stessa prospettiva. Il Bentley Ultratank è un progetto durato mesi, a cominciare da quando i meccanici hanno rimosso ruote, mozzi e alberi della supercar inglese ed al contempo hanno cominciato a progettare il telaio del cingolato.

Dell’auto come la conoscete rimangono solo due cose che, a ben vedere, sono anche le più importanti: la linea iconica della Continental GT ed 6 litri V12 con cui è normalmente equipaggiata la vettura.

Il risultato è quanto di più vicino a Mad Max: Fury Road si sia mai visto nel mondo reale. Dopo diversi test per scongiurare gli inevitabili problemi derivati da questa conversione, la Bentley Ultratank ha dato prova di tutta la sua potenza fisica scavalcando più o meno qualunque ostacolo.

L’altro obiettivo di AcademeG era invece sfruttare parte del propulsore e lanciare l’Ultratank ad una velocità massima di 100Km/h, ovviamente in pista. Con qualche altro accorgimento, la Bentley in questione potrebbe diventare il fiore all’occhiello della collezioni auto di narcotrafficanti e nuovi ricchi. E non è escluso che qualche preparatore non decida di costruire una sorta di kit di conversione.