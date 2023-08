Bentayga Mulliner: passo lungo la nuova ammiraglia di Bentley

I dettagli esterni includono la griglia anteriore Double Diamond, l'esclusivo design dei cerchi da 22 pollici, le prese d'aria ad alette e il coprimozzo autolivellante. Il cuore del progetto è il poderoso motore V8 biturbo da 4 litri, capace di erogare una potenza massima di 550 CV

Bentley lancia la Bentayga Mulliner, la nuova ammiraglia di lusso, massima espressione della moderna maestria artigianale e della ricercatezza, con una straordinaria capacità dinamica per avere un’automobile esclusiva nello stile e nelle prestazioni nel segmento dei SUV di alto livello.

Bentley Bentayga Mulliner: le caratteristiche

Nella Bentley Bentayga Mulliner spiccano eccezionali dettagli esterni come la griglia anteriore Double Diamond, l’esclusivo design dei cerchi da 22 pollici, le prese d’aria ad alette e il coprimozzo autolivellante. Internamente si può apprezzare il maggiore spazio nell’abitacolo rispetto a qualsiasi altro concorrente nella categoria. Il cuore del progetto è il poderoso motore V8 biturbo da 4 litri, capace di erogare una potenza massima di 550 CV e una coppia massima di 770 Nm che garantiscono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e una velocità massima di 290 km/h. Prestazioni più da supercar che da SUV.

Si può scegliere fra otto combinazioni di tre colori, espressamente realizzate dal team Mulliner Design. Le variazioni cromatiche hanno ciascuna il proprio nome: dall’accesa combinazione di Hotspur, Beluga e Linen che compongono “Flare” ai profondi blu e neri di “Storm”, quest’ultimo con un accent colour bianco come un lampo nel cielo notturno. Inoltre, è possibile personalizzare la propria Bentley con Mulliner Bespoke, utilizzando tre colori a scelta, e producendo quasi 4.000 combinazioni di colori per gli interni a tre tonalità. All’interno dell’abitacolo, è in risalto la pelle Olive Tan caratterizzata da un processo di conciatura sostenibile che utilizza un sottoprodotto organico dell’industria dell’olio d’oliva.

Il passo lungo regala ai viaggiatori molto più spazio a disposizione sia che si scelga la versione 4 posti o 4+1: in entrambi i casi sulla Bentayga EWB Mulliner ci si potrà accomodare sui Bentley Airline Seat. Parliamo del sedile più avanzato mai montato su un’autovettura, con 22 possibilità di regolazione e una novità mondiale nel nuovo sistema di rilevamento automatico del clima e nella tecnologia di regolazione posturale. Essendo autoclimatizzato, rileva la temperatura e l’umidità superficiale dell’occupante e determina se applicare il calore, la ventilazione o entrambi simultaneamente per mantenere il benessere termico ottimale. Altra caratteristica esclusiva è la Bentley Diamond Illumination, un effetto di illuminazione che utilizza LED (12 su ciascuna delle porte anteriori, 22 su ciascuna delle porte posteriori) che emettono luce attraverso piccole perforazioni nel rivestimento in pelle dei pannelli delle porte.